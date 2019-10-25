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توفيق عكاشة يحذر: هذا ما يتنظر مصر نهاية العام

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:55 ص
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
كساب أحمد
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توفيق عكاشة: نهاية هذا العام وبداية العام المقبل ستشهد مصر أحداثًا جسامًا

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن عدد الحلقات الإعلامية التي قدمها منذ بداية عمله حتى الآن، تقترب من 2000 حلقة، معقبًا:" 1400 توقع وتنبؤ من توقعات صدقوا من أصل 1800".

وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أنه عندما قرأ الكتب السماوية، استطاع أن يعرف ما سيحدث في الأرض، وبذلك صدقت توقعاته.

وأضاف: "الناس مستكترة علي صحة توقعاتي"، ولفت إلى أن الإنجيل نزل بلغة سيريانية، بينما التوراة نزلت باللغة العبرية، وبعد ذلك ترجمت هذه الكتب السماوية إلى الإنجليزية والعربية والفرنسية ولكل لغات الأرض.

وأشار إلى أن مصر مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل ستشهد أحداثًا جسامًا، وبداية هذه الأحداث كانت منها أمطار الأيام الماضية.
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الكلمات المفتاحية

اليوم الكتب السماوية

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