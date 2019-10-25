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فاروق الباز: "المدرسين في مصر مش متعلمين كويس"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:54 ص
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فاورق الباز
فاورق الباز
كساب أحمد
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قال الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، إن مشروعه "ممر التنمية" حتى الآن قابل للتطبيق، لافتَا إلى أن تنمية مصر مرتبطة بصورة كبيرة بهذا الممر، وهناك إمكانية تنفيذه في 3 سنوات فقط.

وأضاف "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن التعليم في مصر في حاجة لتغيير كبير للغاية، معقبًا: "النهاردة المدرسيين مش متعلمين كويس، والبعض يقوم باحتقارهم، منظومة التعليم في مصر تدهورت منذ حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر".

وأشار إلى أن تطوير التعليم في مصر في حاجة لإصلاحه من الصفر، متابعًا: "رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد، قام باستدعائي لاستشاراتي حول تطوير التعليم، عندما تولى المسؤولية، فأخبرته، بأن هناك ضرورة لتطوير التعليم من الصفر".

ولفت إلى أن أفضل شيء في مصر هو الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن هناك 18 ملكة حكمت مصر واليوم البعض يطالب بعدم قيام المرأة بدورها، معقبًا: "في ناس بتقول خبوا البنات، دول عظيمات مصر".
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