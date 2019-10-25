تسريب صوتي يفضح قيادات الإخوان واختلاسهم للملايين (فيديو)

عرضت قناة "Extra News" الفضائية، تسريب صوتي للقيادي الإخواني أمير بسام، يتحدث فيه عن المخالفات والاختلاسات المالية التي يقوم بها قادة جماعة الإخوان المسلمين.





وقال "بسام"، إن الدكتور محمود حسين اعترف أمام مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين بأنه أخذ ما لا يحق له، وأيضا إبراهيم منير، القيادي الإخواني، وآخرين أخذوا ما ليس من حقهم، وقالوا إنهم سجلوا الشقق السكنية باسمهم ولم يتحدث أحد من عناصر الجماعة.





وتابع القيادي الإخواني، أنه صدم في القيادات، خاصة وأن "حسين" طلب منهم في البدااية التبرع للجماعة، ثم اعترف بعد ذلك بحصولهم على الملايين.



