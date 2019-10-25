Advertisements
تسريب صوتي يفضح قيادات الإخوان واختلاسهم للملايين (فيديو)
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:29 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
عرضت قناة "Extra News" الفضائية، تسريب صوتي للقيادي الإخواني أمير بسام، يتحدث فيه عن المخالفات والاختلاسات المالية التي يقوم بها قادة جماعة الإخوان المسلمين.
وقال "بسام"، إن الدكتور محمود حسين اعترف أمام مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين بأنه أخذ ما لا يحق له، وأيضا إبراهيم منير، القيادي الإخواني، وآخرين أخذوا ما ليس من حقهم، وقالوا إنهم سجلوا الشقق السكنية باسمهم ولم يتحدث أحد من عناصر الجماعة.
وتابع القيادي الإخواني، أنه صدم في القيادات، خاصة وأن "حسين" طلب منهم في البدااية التبرع للجماعة، ثم اعترف بعد ذلك بحصولهم على الملايين.
الجدير بالذكر أن الآلاف من عناصر جماعة الإخوان المسلمين هربوا إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو وأسسوا العديد من الأبواق الإعلامية التي تهاجم مصر ومنها قناة الشرق ومكملين، بينما يعيش شباب الجماعة في ظروف معيشية سيئة.
Advertisements