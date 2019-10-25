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قطع المياه عن 7 مناطق بالإسكندرية لمدة 8 ساعات اليوم.. تعرف عليها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:37 ص
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه سيتوقف رافع مياه مبارك 4 أ عن ضخ مياه الشرب، مما يتسبب فى انقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية "مبارك أ، الأمن المركزى، المدينة الجامعية بمرغم، مساكن النوبارية، مساكن المستعمرة، الهلال الأحمر، مستشفى الجذام"، وذلك اليوم الجمعة فى تمام الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 12مساء.

يأتى ذلك بناء على طلب شركة الصرف الصحى لإنهاء أعمال الصيانة بخط الطرد الرئيسى لمحطة رفع الصرف الصحى بمبارك "4- أ" بجوار الأمن المركزى ومدخل البتروكيماويات، وسيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وناشدت شركة المياه أهالى المنطقة بتدبير احتياجاتهم من المياه، ولطلب سيارات مياه خلال فترة الصيانة أو الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.
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