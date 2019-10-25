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تشرد وحياة سيئة وانتحار.. شاهد حال شباب جماعة الإخوان في تركيا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:40 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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عرضت قناة "Extra News" الفضائية تقريرًا يرصد حال شباب جماعة الإخوان المسلمين، بعد سنوات من الهروب إلى تركيا عقب الإطاحة بحكم الجماعة في مصر بعد ثورة 30 يونيو.

وأشار التقرير إلى أن شباب الجماعة تعرض إلى صدمة كبيرة بعد الهروب إلى تركيا التي كانت دولة الأحلام بالنسبة لهم، ولم تكن الصدمة من الأوضاع المعيشية فقط بل أيضا من قادتهم الذين تخلوا عنهم ماليًا، الأمر الذي زاد الأوضاع سوءا وتعرضوا للتشرد.

ولفت إلى أن بعض شباب الجماعة انتحروا في تركيا بالإضافة إلى محاولة عدد آخر من شباب الجماعة.

وأوضح أن هناك حوالي 20 ألف مصري يعيشون في مدينة اسطنبول التركية، ومعظمهم يعاني من أوضاع سيئة ويتعرضون لأذى نفسي، ويتقبلون لإهانات وحياة لا إنسانية مقابل بقاءهم في تركيا، وهددوا بنشر مقاطع فيديو تؤكد أن قادة الجماعة يهتمون فقط بأنفسهم.
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تركيا الإخوان اسطنبول أخبار

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