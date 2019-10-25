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الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يرصد التعاقد مع كبير هدافي أوروبا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:11 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في رصد التعاقد مع كبير هدافي قارة أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتكون واحده من مفاجأت النادي الملكي.


ريال مدريد يستهدف ضم ليفاندوفسكي

وكشف موقع "فوتبول لندن" أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ خلال يناير القادم.


وأكد الموقع أن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع ليفاندوفسكي جاءت بناءا على طلب زين الدين زيدان مدرب الفريق لتدعيم مركز الهجوم في الفريق بلاعب قوي.


قيمة ضم ليفاندوفسكي لريال مدريد

وأشار الموقع إلى أن تعاقد نادي ريال مدريد مع روبرت ليفاندوفسكي في الشتاء ستكلف النادي حوالي75 مليون يورو.


كما ذكرت الصحيفة أن ليفاندوفسكي يتبقى في عقده 3 مواسم قادمة مع نادي بايرن ميونخ بخلاف الموسم الحالي حتى عام 2023.


مشاركات ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ هذا الموسم

وقد شارك روبرت ليفاندوفسكي في 17 مباراة مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 20 هدف وصنع هدف وحيد.


ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدل ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

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