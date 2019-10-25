"الأرصاد" تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة على هذه المدن (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة العامة للتحاليل والاضطرابات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد أصدرت عدة بيانات للتحذير من حالة الطقس في الأيام الماضية وقبل بداية فصل الخريف.





وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانًا يحذر من الـ48 ساعة المقبلة.



