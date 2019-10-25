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"الأرصاد" تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة على هذه المدن (فيديو)
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:19 ص
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أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة العامة للتحاليل والاضطرابات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد أصدرت عدة بيانات للتحذير من حالة الطقس في الأيام الماضية وقبل بداية فصل الخريف.
وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانًا يحذر من الـ48 ساعة المقبلة.
وأوضح أن الـ48 ساعة المقبلة تشهد فيها محافظات شمال البلاد منخفض جوي على سطح الأرض يتزامن معه منخفض آخر من طبقات الجو العليا يجلب معه برودة شديدة، ويؤدي إلى حالة أخرى غير مستقرة للأحوال الجوية، متابعًا: "الحالة تتجدد مرة أخرى على سواحل البحر المتوسط، وستسقط أمطار بغزارة ورعدية على السواحل الشمالية، شمال الدلتا، والإسكندرية، ومطروح، ومدن الوجه البحري، ومدن القناة وسيناء، مصحوبة برياح قوية"، مضيفًا أن الأمطار ستكون متوسطة الشدة على القاهرة.
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