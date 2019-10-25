شاهد| أمطار غزيرة تتسبب في خلو الشوارع بالبحيرة.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى

تعرضت مدن ومراكز محافظة البحيرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، لهطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تمر بها البلاد، وأدي ذلك إلي خلو الشوارع من المارة وغلق المحال التجارية.





وقرر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، انعقاد غرفة الطواريء وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار 2٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.





ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالتأكد من تواجد المعدات الميكانيكية بالطرق الرئيسية بالمدن والقرى والطرق المؤدية إلي المدارس لرفع مياه الأمطار وعدم ترك أي تجمعات مائية، بالإضافة إلي تفقد سير العمل بمحطات الصرف الصحي والتأكيد من سير العمل بانتظام وبكامل طاقة المحطات، كما تابعوا محطات طلمبات الصرف الزراعي وأنها تعمل بكامل طاقتها.





وشدد "أمنه" على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لمطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.





كما شدد محافظ البحيرة، علي استمرار استنفار الوحدات المحلية لمتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وبمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أي أسلاك كهرباء مكشوفة.





كان مجلس الوزراء، جدد تحذيره للمواطنين من موجة الطقس السيء واحتمالية حدوث سيول، طبقًا للتقارير الواردة من الجهات المعنية، وناشد المواطنين تخفيف التكدس المروري في الشوارع، لإعطاء فرصة للأجهزة المحلية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.





وأوضح محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، "أن البلاد مازالت تتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، لافتًا إلى أنه لازالت هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية".



