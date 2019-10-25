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بسبب تساقط الأمطار.. اشتعال عامود كهرباء في الإسكندرية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
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أرشيفية
أرشيفية
دينا حسن- محمد رجب
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شهدت منذ قليل منطقة أبو سليمان شرق محافظة الإسكندرية اشتعال عامود كهربائي لم يُغلق مدخل الأسلاك الكهربائية له، أثناء تساقط الأمطار، مما أدى إلى اشتعال العامود.

وقام أهالي منطقة أبو سليمان بتصوير مشهد اشتعال العامود الذي تزايدت شرارته بسبب الأمطار، منوهين أن ذلك الاشتعال بسبب استمرار اهمال المسئولين وشركة الكهرباء في تغطية الأعمدة، وجعل المواطنين معرضين للموت بسبب تلامس الكهرباء مع المياه.

وشهدت محافظة الإسكندرية بدء تساقط أمطار بين المتوسطة والغزيرة على معظم الأنحاء، مع تواجد سرعة رياح، وذلك وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بعدم استقرار الأحوال الجوية اليوم الجمعة.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وخصوصًا بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ، نتيجة وجود "ظواهر غير عادية" وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها معظم محافظات مصر في الـ3 أيام المقبلة.

وناشد الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، من خلال إصدار بيان مهم، المواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع إلى في حالة الضرورة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث البرق.

وحذر البيان بعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق، تجنبا لخطر الصعق، مع عدم الوقوف أسفل الشرفات القديمة المتهالكة، وتجنب السير بسرعة عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو ركنها في مواقع تحتمل وقوع الأشجار.

وأهاب محافظ الإسكندرية بالمواطنين ضرورة توخي الحذر الشديد حفاظا على سلامة الأرواح، بعد أن أفادت هيئة الأرصاد الجوية حدوث تغير مناخي عنيف بوجود منخفض مداري عاصف بحوض البحر المتوسط، ما يتسبب في سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا بكثافة أمطار تتعدى 15 مم، وبسرعة رياح أكثر من 20 عقدة وذلك خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.
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