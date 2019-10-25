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حمدي النقاز يكشف تفاصيل إصابته بمواجهة جينراسيون

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:58 ص
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حمدي النقاز
حمدي النقاز
السيد علي
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قال حمدي النقاز ظهير أيمن نادي الزمالك أنه سعيد للغاية، بفوز الأبيض على نظيره جينراسيون فوت السنغالي ضمن منافسات مباراة الإياب من الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وصرح "النقاز"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم": إن المباراة كانت صعبة للغاية ولكن أهم شيء هو تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. 

وتحدث "النقاز" عن تفاصيل إصابته قائلا، إنه تعرض لضربة قوية من أحد لاعبي نادي جينراسيون فوت في الفم في منتصف الشوط الأول لم يستطيع بسببها إكمال اللقاء بسببها، وهو ما أدى إلى استبداله بحازم إمام، مشيرا إلى أن لاعبو جينراسيون فوت كانوا يلعبون بعنف شديد بدون مبرر. 

وطالب الدولي التونسي جماهير الزمالك بدعم الفريق خلال الفترة المقبلة، واعداً الجماهير ببذل أقصى جهد ممكن لتخطي دور المجموعات، والعمل على تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام. 

وكان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء فوزًا صعبًا من ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، ضمن منافسات إياب  دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

نتيجة مباراة الزمالك اليوم
نجح الزمالك في إنهاء المباراة العصيبة بهدف نظيف، عن طريق مهاجمه الشاب مصطفى محمد في الدقيقة التاسعة عشر من زمن المباراة، في مباراة عصيبة على الزمالك شهدت هجوم ضاري من الضيوف عقب اسنتقبالهم لهدف مبكر، وازاد الضغط بشكل كبير في بداية الشوط الثاني، ولكن تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك جعله يحافظ على نظافة شباكه.

نتيجة مباراة الزمالك اليوم
وعلى الرغم من فوز الزمالك وتحقيقه نتيجة إيجابية إلا أنه تلقى عدد من الخسائر على مستوى اللاعبين، كان أبرزهم الحارس المتألق محمد عواد بعدما فقد وعيه أثر اصطدام قوي خلال المباراة، ليخرج على أثرها من أرضية المباراة ويحل محمد صبحي بدلاً منه، والتونسي حمدي النجاز ليحل حازم أمام بدلا منه، كما خرج مصطفى محمد بسبب الإصابة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وبدأ البرتغالي ميتشو المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد، في حراسة المرمى، وحمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة في الرباعي الدفاعي، وجاء في خط الوسط كلاً من فرجاني ساسي، طارق حامد احمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، ومهاجم وحيد في الأمام بقيادة مصطفى محمد.

وضمن الزمالك بطاقة العبور لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهات لن تكون سهلة على الفارس الأبيض نظرًا للمستوى المتذبذب للفريق محليًا وقاريًا.

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