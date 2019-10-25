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"الأرصاد" تكشف أسباب سوء الأحوال الجوية (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:53 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة العامة للتحاليل والاضطرابات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب سوء الأحوال الجوية، قائلًا إننا في فصل الخريف، وإن من سمات فصل الخريف هو تقلب الأحوال الجوية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أن تقلبات فصل الخريف حادة وسريعة رغم اعتدال درجات الحرارة؛ لأنه فصل انتقالي بين الصيف والشتاء.

وأشار إلى أنه بالرغم من اعتدال درجات الحرارة في فصل الخريف إلا أنه يتخلله موجات من الطقس السيئ، متابعًا: "فصل الخريف فصل السيول على مصر".

وأضاف مدير الإدارة العامة للتحاليل والاضطرابات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن وزارة الري جاهزة وعلى أتم استعداد لاستقبال حالات السيول.
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