منه فضالي: لا أحلم بالبطولة المطلقة.. وماعنديش جنون العظمة



وأشارت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين حمدي في برنامج ON Set والذي يذاع عبر فضائية ON E إلى أنها تفضل البطولة الجماعية والوقوف أمام بطل العمل.

آخر أعمالها

جدير بالذكر أن أخر أعمال منة فضالي الفنية مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي"، وشارك في بطولة المسلسل كلاً من نضال الشافعي، ميرهان حسين، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، دينا فؤاد، كارولين عزمي، صلاح عبدالله، سيمون، دنيا عبد العزيز، صبري فواز وآخرون، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، والذى تم عرضه مؤخرًا على شبكة قنوات "دي إم سي".





مشاركاتها السينمائية

وفي السينما، فتصور منة فضالي حاليًا مشاهدها في فيلم "ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاه من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكان مليء بالذكريات.





تحضيرها للمشاركة في عمل سوري

ويشارك منة فضالي في بطولة العمل السورى قصى خولى، ناهد السباعى، منة فضالى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وأضافت: "بحس إنها حاجة كده زي مرض جنون العظمة،، انا مش كده خالص أنا حد بسيط هتلاقيني بحب الناس تكون مع بعض كده نشتغل في أدوار كلنا زي بعض منافسه حلوة والأفيش يكون شكله حلو."واختتمت كلامها:" انك تكوني واقفة لوحدك في الأفيش والناس اللي معاكي ذنبها ايه".