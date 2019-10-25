يوفنتوس يجهز لصفقات مدوية في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالى في التعاقد مع نجم من نجوم الصف الأول، في أوروبا لتوسيع نطاق شعار النادي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بالتعاقد مع احد اللاعبين الكبار في صفقة قياسية، للعب بجوار الأسطورة البرتغاليه كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى الحالي، والذي تعاقد معه اليوفي في صفقة قياسية الموسم الماضي.





يوفنتوس يفكر في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي





وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطاليه عدة أسماء يتمني يوفنتوس التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة ويعد أبرزها نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا النجم البرازيلي والنجم الفرنسي كيليان مبابي المتألق خلال الفترة الماضية، للتعاقد مع أحدهم في صفقة قياسية تفيد النادي مستقبلاً وتزيد من قوة الفريق.





نجوم الدوري الإنجليزي علي رادار يوفنتوس الإيطالى





وأيضاً هناك العديد من الأسماء حسبما أشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطاليه من الدوري الإنجليزي يفكر يوفنتوس للتعاقد مع أحدهما وأبرزهم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ولاعب السيدة العجوز السابق، وهيونج مين سون النجم الكوري لنادي توتنهام هوتسيبير الإنجليزي والمتألق خلال الفترة الماضية.





يوفنتوس يفكر في التعاقد مع نجم أتليتكو مدريد





كما هناك أيضاً الموهبة البرتغاليه التى لفتت الأنطار جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد والمتألق منذ إنتقاله من صفوف بنفيكا البرتغالي للروخي بلانكوس، كما أنه يشارك بشكل أساسي مع منتخب البرتغال بجانب لاعب يوفنتوس الإيطالى والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وأيضاً نجم بوروسيا دورتموند الألمانى جادون سانشو.





وسجل نادي يوفنتوس الإيطالى زيادة في رأس المال بقيمة 300 مليون يورو مما يجعله يفكر في التعاقد مع أحد نجوم الصف الأول في أوروبا.





ويتصدر نادي يوفنتوس جدول بطولة الدوري الإيطالي في منافسة شرسة مع النيراتزورى انتر ميلان، الذي ينافس بقوة هذا الموسم تحت قيادة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي.



