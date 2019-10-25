أستاذ بيولوجيا الأورام: نسب الشفاء من سرطان الثدي تصل إلى 85% عند الكشف المبكر

أكدت الدكتور نادية زخاري، أستاذ بيولوجيا الأورام بوحدة الكيمياء الحيوية، أن نسبة العلاج تكون منخفضة مع اكتشاف مرض السرطان بشكل متأخر، لافتة إلى أن نسب الشفاء من مرض سرطان الثدي تصل إلى 85% عند الكشف والاكتشاف المبكر.





وأشارت "زخاري"، خلال لقاء خاص مع برنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أن الهدف الأول لنشر الأبحاث المصرية هو الاكتشاف المبكر للأورام من خلال بحث التغييرات الجينية حتى يتم اكتشاف المرض مبكرًا.



