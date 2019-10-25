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منة فضالي: بحس إن حياتي متراقبة بسبب الشهرة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:30 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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كشفت الفنانة منة فضالي، عن سلبيات وإيجابيات الشهرة، مضيفة: "هي بتسهل حاجات كتير أوي".

وأوضحت خلال لقائها في برنامج ON Set مع الإعلامية شيرين حمدي والذي يذاع عبر فضائية ON E:" لكن أوحش حاجة في الشهرة عدمم الخصوصية ودي حاجة بترعبني طول الوقت بحس إن حياتي متراقبة ومبعرفش أخد حريتي، دي اوحش حاجه وانا مابحبش كده."

أمنيها في العمل مضيفة طيران
وصرحت خلال اللقاء، بأنها كانت تتمنى أن تكون مضيفة طيران وليست ممثلة، مضيفة: " علشان بحب السفر جدًا".

وأكدت خلال خلال لقائها مع الإعلامية شيرين حمدي، في برنامج "ON Set" المذاع عبر فضائية ON E أنها تعرضت لصعوبات كثيرة في بدايتها حتي تكون فنانه مشهوره.
 
وقالت:" في بدايتي كنت عايزة الناس تعرفي علشان كده قعدت اشتغل كتير وماكنتش بنام، وماكنتش باكل كنت بشتغل كتير جدا ٦ و٧ أعمال مع بعض".

آخر أعمالها
جدير بالذكر أن أخر أعمال منة فضالي الفنية مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي"، وشارك في بطولة المسلسل كلاً من نضال الشافعي، ميرهان حسين، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، دينا فؤاد، كارولين عزمي، صلاح عبدالله، سيمون، دنيا عبد العزيز، صبري فواز وآخرون، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، والذى تم عرضه مؤخرًا على شبكة قنوات "دي إم سي".

مشاركاتها السينمائية
وفي السينما، فتصور منة فضالي حاليًا مشاهدها في فيلم "ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاه من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكان مليء بالذكريات.

تحضيرها للمشاركة في عمل سوري
ويشارك منة فضالي في بطولة العمل السورى قصى خولى، ناهد السباعى، منة فضالى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.
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