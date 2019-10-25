أول قرار من ميتشو بعد صعود الزمالك لدور المجموعات

قرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ٦ أيام، وذلك على أثر توقف بطولة الدوري المصري العام بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

قرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ٦ أيام، وذلك على أثر توقف بطولة الدوري المصري العام بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

وجاء قرار ميتشو عقب فوز الفريق اليوم على نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، ليصعد الزمالك قدمه في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار ميتشو عقب فوز الفريق اليوم على نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، ليصعد الزمالك قدمه في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.