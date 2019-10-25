منه فضالي تروي موقفا لها مع الفنانة يسرا في كواليس "أين قلبي"









مسلسل "أين قلبي"

جدير بالذكر إن مسلسل أين قلبي من إنتاج عام 2002، قام ببطولة يسرا وعبلة كامل ومي عز الدين و منه شلبي وباقه من ألمع النجوم، كتبه مجدي صابر وأخرجه مجدي أبو عميرة.



قصة المسلسل

والمسلسل دراما اجتماعية إنسانية رومانسية تتمحور حول علاقة أم ، "فاتن" بأبنيها بعد فقدانها زوجها، حيث تتحمل مسئولية ابنيها ووالدها بالرغم من صراعها مع أقرباء زوجها بسبب الاختلاف الجذري في المبادئ التي تصر "فاتن" على زرعها في ابنيها، وتصر على عدم الزواج مرة أخرى، وفعلاً تنجح الأم في دفع ابنتها "فرح" لتتفوق دراسياً وتصبح من الأوائل، كذلك ينجح ابنها "تامر" في أن يصبح بطل العالم في الكاراتيه.





عبرت الفنانة الشابة منة فضالي، عن سعادتها الشديد بالتعاون مع الفنانه يسرا، قبل سنوات في مسلسل "أين قلبي".وأضافت "فضالي" خلال لقائها مع الإعلامية شيرين حمدي في برنامج ON Set والذي يذاع عبر فضائية ON E "اشتغلت مع مدام يسرا، في أول عمل ليا في حياتي "أين قلبي" وفضلت أعيد المشهد اللي قدامها كتير جدًا علشان مش مصدقة إني واقفه قدامها وأول مشهد كان معاها".وتابعت:" ماكنتش عارفه أقول كلمتين علي بعض فضلت أعيد وأعيد المشاهد لحد ما اخدتني علي جنب وقالتلي منه كنا نقعد نعيد كتير لما كنا في الأزل وانتي ممثله حلوة وشكلك حلو وهتبقي حاجه،وختمت كلامها:" شالتلي كل الرهبه ودخلت لاقيت نفسي برامنت، فهي طيبة جدًا وتلقائية وبنت بلد وهي أصلا كلاس".