Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظة الجيزة تناشد المواطنين عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء تساقط الأمطار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
Advertisements
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
في إطار متابعة محافظة الجيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم، وحرصا من المحافظة علي سلامة المواطنين، تناشد محافظة الجيزة السادة المواطنين بعدم التواجد في الأماكن التي قد تتعرض لأمطار غزيرة اليوم الجمعة قدر الإمكان إلا في حالات الضرورة القصوي وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناه وشمال ووسط سيناء حرصا علي سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا لمساعدة الجهات التنفيذية في إزالة تراكمات مياه الأمطار المتوقع سقوطها.

كما تناشد محافظة الجيزة المواطنين القيادة بهدوء علي الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض الرؤية الأفقية أثناء الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

كما تناشد محافظة الجيزة المواطنين بعدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية وبجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

ويذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجبزة قد وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والتجميل بالتواجد الميداني لرفع أي تراكمات للمياه في ظل توقعات هيئة الأرصاد بتعرض البلاد لموجة من الأمطار غدا، إضافة إلى توجيهات محافظ الجيزة بمراجعة أعمدة الإنارة وكفائتها وإحكام غلقها حرصا علي سلامه المواطنين.

كما تفقد المحافظ اليوم عدد من المحاور والطرق لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.
Advertisements

أخبار تهمك

حمدي النقاز يكشف تفاصيل إصابته بمواجهة جينراسيون

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أخبار ريال مدريد: الريال يحسم صفقته الشتوية الأولي ورحيل لاعب جديد ومدافع عربي يقترب من الانضمام للملكي وصفقة كبري جديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من ميتشو بعد صعود الزمالك لدور المجموعات

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عواد ومصطفي محمد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ ساعتين و 27 دقيقة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

10:56 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

10:49 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

10:04 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status