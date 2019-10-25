محافظة الجيزة تناشد المواطنين عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء تساقط الأمطار

في إطار متابعة محافظة الجيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم، وحرصا من المحافظة علي سلامة المواطنين، تناشد محافظة الجيزة السادة المواطنين بعدم التواجد في الأماكن التي قد تتعرض لأمطار غزيرة اليوم الجمعة قدر الإمكان إلا في حالات الضرورة القصوي وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناه وشمال ووسط سيناء حرصا علي سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا لمساعدة الجهات التنفيذية في إزالة تراكمات مياه الأمطار المتوقع سقوطها.





كما تناشد محافظة الجيزة المواطنين القيادة بهدوء علي الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض الرؤية الأفقية أثناء الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.





كما تناشد محافظة الجيزة المواطنين بعدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية وبجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.





ويذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجبزة قد وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والتجميل بالتواجد الميداني لرفع أي تراكمات للمياه في ظل توقعات هيئة الأرصاد بتعرض البلاد لموجة من الأمطار غدا، إضافة إلى توجيهات محافظ الجيزة بمراجعة أعمدة الإنارة وكفائتها وإحكام غلقها حرصا علي سلامه المواطنين.



