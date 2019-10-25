غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الإسكندرية، قبل قليل، في غرق شارع مصطفى كامل شرقي المحافظة، وسط حالة من الإستياء بين الأهالي.





وتسببت مياه الأمطار في الشارع الهام في إعاقة كبيرة في حركة السيارات، ومحاولة الأهالي نزحها بالجهود الذاتية لحين وصول سيارات الشفت التابعة لشركة الصرف الصحي.





وتتعرض محافظة الإسكندرية، منذ فجر أمس الأربعاء، لموجة أمطار غزيرة هي الأشد هذا العام، وسط تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بتوخي الحذر.





وكانت ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وخصوصًا بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ، نتيجة وجود "ظواهر غير عادية" وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها معظم محافظات مصر في الـ3 أيام المقبلة.





وناشد الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، من خلال إصدار بيان مهم، المواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع إلى في حالة الضرورة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث البرق.





وحذر البيان بعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق، تجنبا لخطر الصعق، مع عدم الوقوف أسفل الشرفات القديمة المتهالكة، وتجنب السير بسرعة عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو ركنها في مواقع تحتمل وقوع الأشجار.



