Advertisements
Advertisements
Advertisements

غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:07 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الإسكندرية، قبل قليل، في غرق شارع مصطفى كامل شرقي المحافظة، وسط حالة من الإستياء بين الأهالي.

وتسببت مياه الأمطار في الشارع الهام في إعاقة كبيرة في حركة السيارات، ومحاولة الأهالي نزحها بالجهود الذاتية لحين وصول سيارات الشفت التابعة لشركة الصرف الصحي.

وتتعرض محافظة الإسكندرية، منذ فجر أمس الأربعاء، لموجة أمطار غزيرة هي الأشد هذا العام، وسط تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بتوخي الحذر.

وكانت ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وخصوصًا بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ، نتيجة وجود "ظواهر غير عادية" وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها معظم محافظات مصر في الـ3 أيام المقبلة.

وناشد الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، من خلال إصدار بيان مهم، المواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع إلى في حالة الضرورة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث البرق.

وحذر البيان بعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق، تجنبا لخطر الصعق، مع عدم الوقوف أسفل الشرفات القديمة المتهالكة، وتجنب السير بسرعة عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو ركنها في مواقع تحتمل وقوع الأشجار.

وأهاب محافظ الإسكندرية بالمواطنين ضرورة توخي الحذر الشديد حفاظا على سلامة الأرواح، بعد أن أفادت هيئة الأرصاد الجوية حدوث تغير مناخي عنيف بوجود منخفض مداري عاصف بحوض البحر المتوسط، ما يتسبب في سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا بكثافة أمطار تتعدى 15 مم، وبسرعة رياح أكثر من 20 عقدة وذلك خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.
غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)
غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)
غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)
غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)
غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)
غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)
غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)
غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)
غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)
غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عواد ومصطفي محمد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول قرار من ميتشو بعد صعود الزمالك لدور المجموعات

منذ ساعة

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أخبار ريال مدريد: الريال يحسم صفقته الشتوية الأولي ورحيل لاعب جديد ومدافع عربي يقترب من الانضمام للملكي وصفقة كبري جديدة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ حوالي 4 ساعات

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ حوالي 4 ساعات

3 لاعبون يغيبون عن الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 6 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

10:56 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

10:49 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

10:04 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status