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أريانا جراندي وبيلي إيليش تتصدران ترشيحات جوائز الموسيقي الأمريكية ٢٠١٩

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:09 ص
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بوابة الفجر
فريده احمد
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يتصدر النجم بوست مالون، قائمة جوائز الموسيقي الأمريكية بسبع ترشيحات تليه النجمة أريانا جراندي، ولأول مرة يتم ترشيح بيلي إيليش بست ترشيحات لكل منهما في حال فوز تايلور سويفت بجائزتين على الأقل في حفل جوائز القادم، فإنها ستتخطى مايكل جاكسون وتصبح الفنانة الأكثر فوزًا بجوائز الموسيقي الأمريكية “AMA’s” في التاريخ.

وستبث حفل الموسيقي الأمريكيه ٢٠١٩ مباشر من مسرح مايكروسفت في لوس انجلوس يوم ٢٤ نوفمير الساعه ٨ مساءً على محطه ABC

قائمه الترشيحات
المرشحين لجائزة "فنان السنة" في حفل جوائز AMA’Sلعام 2019:
‏دريك
‏اريانا غراندي
‏هالزي
‏بوست مالون
‏تايلور سويفت

المرشحين لجائزة "أفضل فنان جديد" في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
‏بيلي ايليش
‏ليل ناز اكس
‏ليزو
‏لوك كومبس
‏ايلا ماي

ترشيحات "أفضل أغنية بوب" في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
 ‏️هالزي - 'Without Me'
‏️جوناس بروذرز - 'Sucker'
‏️ليل ناز اكس - 'Old Town Road'
‏️بانيك ات ذا ديسكور - 'High Hopes'
‏️بوست مالون & سواي لي - 'Sunflower'

ترشيحات "أفضل البوم بوبروك" في حفل جوائز AMA’S‪لعام 2019:
‏️بيلي ايليش - 'WWAFA،WDWG'
‏️اريانا غراندي - 'thank u، next'
‏️تايلور سويفت - 'Lover

ترشيحات جوله العام في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
BTS
اريانا جراندي
إلتون جون
بينك

ترشيحات افضل تعاون في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
Shallow ليدى جاجا وبرادلي كوبر
Senorita كاميلا كابيو وشون ميندز
Happier مارشيملو وباستل
Sunflower بوست مالون وسوي لي
Old town road ليل ناس إكس وبيلي راي سيريس

ترشيحات افضل فيديو موسيقي في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
بيلى ايلش bad guy
اريانا جراندي 7rings
تيلور سويفت you neet to calm down
هالسي without me
ليل ناس إكسold town road

ترشيحات افضل فنان اجتماعه حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
بيلي ايلش
اريانا جراندي
شون ميندز
EXO
BTS

افضل فنان بوب روك حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
دريك
جالد
بوست مالون

افضل فنانه بوب\روك حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
بيلي ايلش
اريانا جراندي
تيلور سويفت

افضل فرقه بوب\روك حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
جوناس برزر
إن ديسكو
BTS

افضل البوم بوب\روك حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
اريانا جراندي thank u. next
تيلور سويفت lover
بيلي ايلش when we fall asleep where do we go

أفضل اغنيه بوب\روك حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
Sucker
Without me
Old town road
High hops
Sunflower

أفضل فنان راب حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
كاردي بي
دريك
بوست مالون

أفضل البوم راب في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
Championships”
“Hollywood’s Bleedin’
“Astroworld”

أفضل اغنيه راب في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
 “Old Town Road”
“Wow.”
“Sicko Mode”

أفضل فنان ار اند بي في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
كريس براون
برونو مارس
خالد

أفضل فنانة ار اند بي في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
بيونسي
ليزو
إلا مي

أفضل ألبوم ار اند بي في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:
 Indigo
Free Spirit
Ella Mai


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الكلمات المفتاحية

حفل الموسيقي الامريكيه تيلور سويفت بيلي ايلش اريانا جراندي AMAs

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