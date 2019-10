أريانا جراندي وبيلي إيليش تتصدران ترشيحات جوائز الموسيقي الأمريكية ٢٠١٩

وستبث حفل الموسيقي الأمريكيه ٢٠١٩ مباشر من مسرح مايكروسفت في لوس انجلوس يوم ٢٤ نوفمير الساعه ٨ مساءً على محطه ABC



قائمه الترشيحات

المرشحين لجائزة "فنان السنة" في حفل جوائز AMA’Sلعام 2019:

‏دريك

‏اريانا غراندي

‏هالزي

‏بوست مالون

‏تايلور سويفت



المرشحين لجائزة "أفضل فنان جديد" في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

‏بيلي ايليش

‏ليل ناز اكس

‏ليزو

‏لوك كومبس

‏ايلا ماي



ترشيحات "أفضل أغنية بوب" في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

‏️هالزي - 'Without Me'

‏️جوناس بروذرز - 'Sucker'

‏️ليل ناز اكس - 'Old Town Road'

‏️بانيك ات ذا ديسكور - 'High Hopes'

‏️بوست مالون & سواي لي - 'Sunflower'



ترشيحات "أفضل البوم بوبروك" في حفل جوائز AMA’S‪لعام 2019:

‏️بيلي ايليش - 'WWAFA،WDWG'

‏️اريانا غراندي - 'thank u، next'

‏️تايلور سويفت - 'Lover



ترشيحات جوله العام في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

BTS

اريانا جراندي

إلتون جون

بينك



ترشيحات افضل تعاون في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

Shallow ليدى جاجا وبرادلي كوبر

Senorita كاميلا كابيو وشون ميندز

Happier مارشيملو وباستل

Sunflower بوست مالون وسوي لي

Old town road ليل ناس إكس وبيلي راي سيريس



ترشيحات افضل فيديو موسيقي في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

بيلى ايلش bad guy

اريانا جراندي 7rings

تيلور سويفت you neet to calm down

هالسي without me

ليل ناس إكسold town road



ترشيحات افضل فنان اجتماعه حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

بيلي ايلش

اريانا جراندي

شون ميندز

EXO

BTS



افضل فنان بوب روك حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

دريك

جالد

بوست مالون



افضل فنانه بوب\روك حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

بيلي ايلش

اريانا جراندي

تيلور سويفت



افضل فرقه بوب\روك حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

جوناس برزر

إن ديسكو

BTS



افضل البوم بوب\روك حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

اريانا جراندي thank u. next

تيلور سويفت lover

بيلي ايلش when we fall asleep where do we go



أفضل اغنيه بوب\روك حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

Sucker

Without me

Old town road

High hops

Sunflower



أفضل فنان راب حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

كاردي بي

دريك

بوست مالون



أفضل البوم راب في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

Championships”

“Hollywood’s Bleedin’

“Astroworld”



أفضل اغنيه راب في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

“Old Town Road”

“Wow.”

“Sicko Mode”



أفضل فنان ار اند بي في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

كريس براون

برونو مارس

خالد



أفضل فنانة ار اند بي في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

بيونسي

ليزو

إلا مي



أفضل ألبوم ار اند بي في حفل جوائز AMA’S لعام 2019:

Indigo

Free Spirit

Ella Mai







يتصدر النجم بوست مالون، قائمة جوائز الموسيقي الأمريكية بسبع ترشيحات تليه النجمة أريانا جراندي، ولأول مرة يتم ترشيح بيلي إيليش بست ترشيحات لكل منهما في حال فوز تايلور سويفت بجائزتين على الأقل في حفل جوائز القادم، فإنها ستتخطى مايكل جاكسون وتصبح الفنانة الأكثر فوزًا بجوائز الموسيقي الأمريكية “AMA’s” في التاريخ.