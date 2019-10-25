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عميد معهد الأورام يكشف أسباب زيادة أعداد مرضى السرطان

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:18 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن زيادة أعداد مرضى السرطان يعود إلى زيادة عدد السكان من خلال النسبة والتناسب بين عدد المرضى وعدد السكان.

وأضاف "أبو القاسم"، خلال لقاء خاص مع برنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن تحسن طرق الكشف عن طريق التشخيص زاد من اكتشاف الحالات، والأمر الثالث زيادة الأجهزة التي تحسن من طرق اكتشاف السرطان.

وأشار إلى أن هناك حالات يتم علاجها بالمجان وأخرى يتم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة، لافتًا إلى أنه يتم الاعتماد على التبرعات، مشيرًا إلى أن المعهد يستقبل سنويًا في المتوسط 250 ألف مريض، من ضمنهم 25 ألف حالة جديدة بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه.
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