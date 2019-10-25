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شاهد.. خالد الصاوي يسخر من "الشتاء" بصورة طريفة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
ميرنا عادل أديب
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نشر الفنان خالد الصاوي، صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر خلال الصورة ، وهو ملتف ببطانية، في إشارة منه إلى اقتراب دخول فصل الشتاء.

تعليقات الجمهور
وعلق عليها قائلًا: "براحه علينا يا عم الشتا، ولقت اعجاب الكثير من جماهيره طالبين منه أن يستعد للبرد القارس لشتاء هذا العام، قائلين:"اجمد ياصاوي"

مسيرته الفنية
وجدير بالذكر أن "الصاوي" هو الذي أسس فرقة الحركة المسرحية الحرة عام 1989 وقدم فيها أغلب مسرحياته التي ألفها وأخرجها، وشارك في بطولتها وفي وضع أشعارها أيضاً وأشهرهم الكوميديا السياسية السوداء اللعب في الدماغ والتي فازت بأكثر من أستفتاء جماهيري ونقدي بلقب أفضل عروض العام.

كما حصل علي جائزه بجائزة تيمور للإبداع المسرحي لعامي 1991-1992 عن مسرحيتي حفلة المجانين وأوبريت الدرافيل

عمله في الإخراج السينمائي
كما عمل مخرجاً تليفزيونياً بقناة النيل الدولية وبعض القنوات المتخصصة ومخرجاً مسرحياً جنباً الى جنب مع احترافه التمثيل حيث مثل للمسرح مع الأساتذة كرم مطاوع وسمير العصفوري ومراد منير والمخرج العراقي جواد الأسدي.
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