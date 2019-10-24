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الشرنوبي عن تعليق والدة شخصيته الحقيقية في "ما تيجي يا مليجي": "الله على الكلام"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:51 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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أعرب الفنان الشاب محمد الشرنوبي عن سعادته بنجاح قصة "ما تيجي يا مليجي" الذي شارك في بطولتها ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك".

وأعاد "الشرنوبي" نشر تدوينة والدة الشخصية الحقيقية المستوحى منها الحكاية، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "الله عالكلام اللي يفرح القلب".

وكتبت "أم أسر" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ماتيجى يامليجى قصة من مسلسل نصيبي وقسمتك دى حكاية ابنى اسلام المليجى الى اتولد ونقص الاكسجين فى المخ عمله اعاقة كليه القصة وجعت قلبي وكاءنى شايفة ابنى اسلام قدامى بكل المشاعر الى بجد بتوجع قلب اى ام على ابنها شكرا للمؤلف Amr Mahmod Yasin شكرا Mohamed El Sharnouby لتجسيد قصة بنى ادم بيعرف يحس وبيحب ويتاءلم على قد وجعى لكن النهاية اسعدتنى وادخلت الامل جو قلب ابنى وقلبي ربنا يسعدكم زى ماسعدتونا ويمتعكم بالصحة والسعادة والحب (Eslam Mokhtar) قلبي يارب".
 

حكاية "ما تيجى يا مليجى" بطولة الفنان محمد الشرنوبي ومحمود حجازي، ودنيا عبد العزيز، هدى المفتي، محمد يسري، وهبة عبد الغني، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج سينجري وأحمد عبد العاطي.

ويضم الجزء الثالث من المسلسل ٩ حكايات منفصلة، تدور أحداث كل منها في ٥ حلقات، تلعب بطولتها فنانة شابة.

 

 تحمل الحكاية الأولى في الجزء الثالث عنوان "إتفضلوا في الصالون" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولتها كل من هنا شيحه، فراس سعيد، أحمد جمال، أحمد رفعت، ونانسي صلاح.

 

الفنان هاني سلامة قام ببطولة الجزء الأول من المسلسل، بالاشتراك ‏مع مجموعة مختلفة من الفنانات منهم نيكول سابا، درة، ريهام حجاج، وشيري عادل، بينما عرضت حلقات الجزء الثاني على شكل حكايات تبلغ مدة عرض كل منها ٥ حلقات، وشارك في بطولته حنان مطاوع، درة، شيري عادل، ريم، كريم قاسم، محمود عبد المغني.

 

 وبدأ عرض الجزء الأول من المسلسل في عام ٢٠١٦، بينما عُرض الجزء الثاني بعد عامين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج كل من مصطفى فكري وعلي إدريس، وانتاج أحمد عبد العاطي، وموسيقى تامر كروان، وغنى تتر المسلسل في موسمه الأول الملحن محمد الصاوي.

 
محمد الشرنوبي، ما تيجي يا مليجي، نصيبي وقسمتك٣،
الشرنوبي عن تعليق والدة شخصيته الحقيقية في "ما تيجي يا مليجي": "الله على الكلام"
الشرنوبي عن تعليق والدة شخصيته الحقيقية في "ما تيجي يا مليجي": "الله على الكلام"
الشرنوبي عن تعليق والدة شخصيته الحقيقية في "ما تيجي يا مليجي": "الله على الكلام"
الشرنوبي عن تعليق والدة شخصيته الحقيقية في "ما تيجي يا مليجي": "الله على الكلام"
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