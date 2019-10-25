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شاهد.. لحظة بكاء عمرو محمود ياسين على الهواء (فيديو)
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:39 ص
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لمياء علي
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انهار الفنان عمرو محمود ياسين، من البكاء على الهواء في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية CBC.
وكان سبب بكاءه عندما شاهد صورة والد زوجته الإعلامية آيات أباظة، وقال إنه كان يحبه كثيرًا وفراقه أثر فيه بشكل كبير.
وأوضح عمرو محمود ياسين أن والد زوجته كان رجل عظيم في كل شئ، وكان يتمنى وجوده معه في مرحلة نجاحه الذي يشهدها حاليًا بعد مسلسل "نصيبي وقسمتك".
زوجته تكشف رومانسيته
وكشفت زوجة عمرو محمود ياسين، أنه شخص حنون ورومانسي وحساس بطبعه.
وكانت الإعلامية منى الشاذلي قد بدأت الحلقة بمقدمة قوية عنه وعن نجاح مسلسل "نصيبي وقسمتك"، واستقبلته وأسرته استقبالًا بالغ الحفاوة.
قصة تعارف عمرو ياسين على زوجته
على جانب آخر، استرجع عمرو محمود يس ذكريات قصة تعارفه على زوجته وبداية قصة حبهما.
وقال إنه تعرف عليها في مدرسة الحرية الثانوية، واندلعت شرارة الحب بينهما، وبعدها تمت الخطبة في الجامعة والزواج في السنة النهائية من الجامعة.
مداعبة زوجته له
وداعبته زوجته الإعلامية آيات أباظة وقالت "أول ماشافني في المدرسة حبني، وهو كان شايف نفسه، وعشان كدا ضربته بالشنطة".
ورد عليها عمرو محمود يس قائلًا: "دي كانت قبل ماتروح الثانوية، كانت بتضرب الولاد بالشلوت!"
نجاحه في "نصيبي وقسمتك"
جدير بالذكر أن عمرو محمود يس نجح في تقديم حكاية ناجحة في مسلسل نصيبي وقسمتك والذي حقق نسب مشاهدة عالية، خلال الثلاثة أجزاء.
أحداث الملسسل
ودارت أحداث الجزء الثاني فى 45 حلقة، تضمنت 9 حكايات عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولتها نجمة ويتم تناولها فى 5 حلقات، قام ببطولة الحكايات كلا من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.
أما عن الجزء الأول، فقد تم تناوله خلال 45 حلقة وناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشاكل التي تحدث بينهما، وقام ببطولته هاني سلامة بمشاركة عدد آخر من النجوم.
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