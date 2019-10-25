شاهد.. لحظة بكاء عمرو محمود ياسين على الهواء (فيديو)

قصة تعارف عمرو ياسين على زوجته

على جانب آخر، استرجع عمرو محمود يس ذكريات قصة تعارفه على زوجته وبداية قصة حبهما.





وقال إنه تعرف عليها في مدرسة الحرية الثانوية، واندلعت شرارة الحب بينهما، وبعدها تمت الخطبة في الجامعة والزواج في السنة النهائية من الجامعة.





مداعبة زوجته له

وداعبته زوجته الإعلامية آيات أباظة وقالت "أول ماشافني في المدرسة حبني، وهو كان شايف نفسه، وعشان كدا ضربته بالشنطة".





ورد عليها عمرو محمود يس قائلًا: "دي كانت قبل ماتروح الثانوية، كانت بتضرب الولاد بالشلوت!"





نجاحه في "نصيبي وقسمتك"

جدير بالذكر أن عمرو محمود يس نجح في تقديم حكاية ناجحة في مسلسل نصيبي وقسمتك والذي حقق نسب مشاهدة عالية، خلال الثلاثة أجزاء.





أحداث الملسسل

ودارت أحداث الجزء الثاني فى 45 حلقة، تضمنت 9 حكايات عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولتها نجمة ويتم تناولها فى 5 حلقات، قام ببطولة الحكايات كلا من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.



