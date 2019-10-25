أسعار العملات اليوم في مصر.. والجنيه المصري يحقق ارتفاعات قوية





أسعار العملات اليوم الجمعة فى مصر





تراجعت اسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الخميس، لتعاود الاستقرار مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك، وحققت العملة الوطنية أعلى مستوي فى عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي في حين كان الارتفاع أمام باقى العملات بوتيرة أقل حدة.









اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0732 جنيهًا للشراء 16.2020 جنيهًا للبيع





متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة

اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8799 جنيهًا للشراء 18.0263 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 20.7248 جنيهًا للشراء 20.89129 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

فرنك سويسري 16.2241 جنيهًا للشراء 16.3669 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري

100 ين ياباني 14.7950 جنيهًا للشراء 14.9162 جنيهًا للبيع





اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة

ريال سعودي 4.2855 جنيهًا للشراء 4.3201 جنيهًا للبيع





سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الجمعة

دينار كويتي 52.9125 جنيهًا للشراء 53.3837 جنيهًا للبيع





سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة

درهم اماراتى 4.3757 جنيهًا للشراء 4.4116 جنيهًا للبيع





سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

اليوان الصيني 2.2725 جنيهًا للشراء 2.2909 جنيهًا للبيع









متوسط اسعار العملات اليوم فى مصر بحسب البنك المركزي



