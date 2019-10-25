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أسعار العملات اليوم في مصر.. والجنيه المصري يحقق ارتفاعات قوية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار العملات اليوم فى مصر
اسعار العملات اليوم فى مصر
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم الجمعة فى مصر

تراجعت اسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الخميس، لتعاود الاستقرار مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك، وحققت العملة الوطنية أعلى مستوي فى عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي في حين كان الارتفاع أمام باقى العملات بوتيرة أقل حدة.


اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الجمعة
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0732 جنيهًا للشراء 16.2020 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8799 جنيهًا للشراء 18.0263 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7248 جنيهًا للشراء 20.89129 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2241 جنيهًا للشراء 16.3669 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7950 جنيهًا للشراء 14.9162 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة
ريال سعودي 4.2855 جنيهًا للشراء 4.3201 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الجمعة
دينار كويتي 52.9125 جنيهًا للشراء 53.3837 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة
درهم اماراتى 4.3757 جنيهًا للشراء 4.4116 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 
اليوان الصيني 2.2725 جنيهًا للشراء 2.2909 جنيهًا للبيع


متوسط اسعار العملات اليوم فى مصر بحسب البنك المركزي

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0732

16.2020

يورو

17.8799

18.0263

جنيه إسترليني

20.7248

20.8973

فرنك سويسري

16.2241

16.3607

100 ين ياباني

14.7950

14.9162

ريال سعودي

4.2855

4.3201

دينار كويتي

52.9125

53.3837

درهم اماراتي

4.3757

4.4116

اليوان الصيني

2.2725

2.2909



أداء أسعار العملات عالميًا:

شهد الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو، مع ترقب تطورات صفقة البريكست، لتخسر العملة البريطانية  أمام نظيرتها الأمريكية نحو  0.8 بالمائة مسجلاً 1.2808 دولار.

وهبط الإسترليني أمام اليورو  بنحو 0.5 بالمائة ليرتفع اليورو ليسجل 0.8664 إسترليني.

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