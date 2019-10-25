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أسعار العملات اليوم في مصر.. والجنيه المصري يحقق ارتفاعات قوية
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم الجمعة فى مصر
تراجعت اسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الخميس، لتعاود الاستقرار مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك، وحققت العملة الوطنية أعلى مستوي فى عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي في حين كان الارتفاع أمام باقى العملات بوتيرة أقل حدة.
اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الجمعة
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0732 جنيهًا للشراء 16.2020 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8799 جنيهًا للشراء 18.0263 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7248 جنيهًا للشراء 20.89129 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2241 جنيهًا للشراء 16.3669 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7950 جنيهًا للشراء 14.9162 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة
ريال سعودي 4.2855 جنيهًا للشراء 4.3201 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الجمعة
دينار كويتي 52.9125 جنيهًا للشراء 53.3837 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة
درهم اماراتى 4.3757 جنيهًا للشراء 4.4116 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة
اليوان الصيني 2.2725 جنيهًا للشراء 2.2909 جنيهًا للبيع
متوسط اسعار العملات اليوم فى مصر بحسب البنك المركزي
العملة
شراء
بيع
دولار أمريكي
16.0732
16.2020
يورو
17.8799
18.0263
جنيه إسترليني
20.7248
20.8973
فرنك سويسري
16.2241
16.3607
100 ين ياباني
14.7950
14.9162
ريال سعودي
4.2855
4.3201
دينار كويتي
52.9125
53.3837
درهم اماراتي
4.3757
4.4116
اليوان الصيني
2.2725
2.2909
أداء أسعار العملات عالميًا:
شهد الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو، مع ترقب تطورات صفقة البريكست، لتخسر العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية نحو 0.8 بالمائة مسجلاً 1.2808 دولار.
وهبط الإسترليني أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة ليرتفع اليورو ليسجل 0.8664 إسترليني.
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