Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتائج مباريات اليوم 24 / 10 / 2019 في الدوري الأوروبي.. مفاجأة مجرية وانتصارات إنجليزية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:39 م
Advertisements
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حسن شحاتة
Advertisements

نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي، حيث شهدت منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" مفاجأة مجرية، وانتصارات إنجليزية أبرزها فوز مانشستر يونايتد وأرسنال، لذلك نقدم لكم نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي في السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "الجولة الثالثة"
الكمار الهولندي x إف سي أستانا الكازاخستاني، حيث حقق الكامار فوزًا ساحقًا على ضيفه الكازاخستاني بنتيجة 6-0.

إسطنبول باشاك شهير التركي x ولفسبيرجر النمساوي، خطف نادي إسطنبول فوزًا صعبًا من ضيفه ولفسبرجر، بهدف نظيف سجله عرفان قهوجي في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

بشكتاش التركي x سبورتينج براجا البرتغالي، خطف سبورتينج براجا المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا فوزًا صعبًا من نظيره التركي، بنتيجة 2-1.

سيسكا موسكو الروسي x فيرينكفاروسي المجري، حقق النادي المجري مفاجأة من العيار الثقيل بعدما قهر سيسكا موسكو على أرضه ووسط جماهيره بهدف نظيف.

بورتو البرتغالي x جلاسكو رينجرز الإسكوتلندي، فرض جلاسكو رينجرز التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيف بورتو.

جينت البلجيكي x فولفسبورج الألماني، انقذ يورمان ياريمتشوك فريقه جينت البلجيكي من الخسارة على أرضه أمام ضيفه فولفسبورج بعدما فرض عليه نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

لودوجوريتس رازجراد البلغاري x إسبانيول الإسباني، أنتهت المباراة المتوسطة المستوى بين الفريقين بفوز إسبانيول بهدف نظيف.

بارتيزان بلجراد الصربي x مانشستر يونايتد الإنجليزي، حقق الشياطين الحمر فوزًا هامًا على مضيفه الصربي بهدف نظيف، سجله أنتوني مارسيال في الدقيقة 43 من زمن المباراة.

كارباج أجدام الإذربيجاني x أبويل نيقوسيا القبرصي، أنتهت بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة هدفين لمثلهما.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي x وولفرهامبتون الإنجليزي، عاد اللولفز بفوز ثمين من خارج قواعدهم بنتيجة 2-1.

سانت إيتيان الفرنسي x ألكسندريا الأوكراني، أنتهت المباراة بنتيجة 1-1.

يونج بويز السويسري x فينورد روتردام الهولندي، سحق الفريق السويسري نظيره فينورد بهدفين دون مقابل.

روما الإيطالي x بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، اقتنص ذئاب روما نقاط المباراة بهدف نظيف سجله نيكولو زانيولو، في الدقيقة 32 من زمن المباراة.

أرسنال الإنجليزي x فيتوريا جيماريش البرتغالي، قلب الجانرز تأخره إلى فوز بنتيجة 3-2 على ضيفه البرتغالي العنيد.

دينامو كييف الأوكراني x كوبنهاجن الدانماركي، أنتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

آينتراخت فرانكفورت الألماني x ستاندر دو لييج البلجيكي، حقق أينتراخت الفوز على ضيفه البلجيكي بنتيجة 2-1.

خيتافي الإسباني x بازل السويسري، قهر بازل مضيفه الإسباني بهدف نظيف سجله فابيان فري في الدقيقة 18 من زمن المباراة.

مالمو السويدي x لوجانو السويسري، أنتهت بنتيجة 2-1 لصالح الفريق السويدي.

آيندهوفن الهولندي x لاسك لينز النمساي، سيطر التعادل السلبي على أجواء المباراة بين الفريقين.

رين الفرنسي x كلوج الروماني، خطف كلوج الروماني فوزًا ثمينًا من مضيفه رين بهدف نظيف سجله سيبريان إيوان دياك في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.

إشبيلية الإسباني x دوديلانج اللوكسمبرجي، سحق إشبيلية مضيفه بنتيجة 3-0، تناوب على تسجيلها فرانكو فاركيز "هدفين"، ومنير الحدادي.

سبورتينج لشبونة البرتغالي x روزنبورج النرويجي، حقق سبورتينج فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0.

طرابزون سبور التركي x كراسنودار الروسي، سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة حتى نهايتها.

سيلتيك الإسكوتلندي x لاتسيو الإيطالي، أنتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي نتائج مباريات اليوم مانشستر يونايتد فيتوريا جيماريش البرتغالي الدوري الأوروبي آرسنال

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عواد ومصطفي محمد

منذ ساعة و 13 دقيقة

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ ساعة

« ON شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ أقل من ساعة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 13 ساعة

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

منذ حوالي 4 ساعات

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 4 ساعات

« Yalla شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سبورتينج لشبونة يهزم موريرينسي في الدوري البرتغالي

الدوري الأوروبي - فياريال يتعادل مع رابيد فيينا.. وسبارتاك موسكو يهزم رينجرز

ميلان يتعادل أمام بيتيس.. وأرسنال يؤمن تأهله إلى دور الـ32 بالدوري الأوروبي

ملخص نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا بعد ختام الجولة الثانية

5 مكاسب حققها أرسنال بالفوز على ستاندار لييج بالدوري الأوروبي

نتائج مباريات الامس دوري أبطال أوروبا

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

07:16 م

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

10:49 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

10:04 م

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

07:40 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status