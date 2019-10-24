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مستشار الأهلي القانوني: الحكم الصارد ضد اتحاد الكرة انتصار للقلعة الحمراء

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:41 م
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مجلس_الأهلي
مجلس_الأهلي
علي نبوي
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قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي بأن الحكم الذي حصل عليه النادي الأهلي اليوم ضد اتحاد الكرة من مركز التسوية والتحكيم يعد انتصارًا واضحا للقلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي قد حصل على حكم جديد لصالحه، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي اليوم الخميس، حكما بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح القلعة الحمراء، في القضية التي رفعها الأهلي، بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد مواعيد للمباريات المتبقية من الدوري الممتاز للموسم المنقضي 2018 / 2019 وعدم إنهاء المسابقة قبل يوم 30/ 6 /2019.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الحكم اليوم إضافة وانتصار واضح للنادي الأهلي ومطالباته ومنشاداته".

وتابع :"الحكم أوضح أن هناك خطأ وبعيدا عن الماديات، هذه الأحكام يجوز استئنافها لأطرافها خلال 40 يوم واللجنة القانونية ستبحث ما سيحدث".

وواصل :"الهيئة أكدت انتصار النادي الأهلي وأكدت أن هناك أخطاء في إدارة المسابقة وأكدت بأن النادي الأهلي تضرر من نظام المسابقة".
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الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب مجلس الاهلي الاهلي اتحاد الكرة

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