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أستاذ كبد يكشف عن مرض سينتشر خلال السنوات المقبلة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:32 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إمام واكد، أستاذ الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن نسبة مرض فيروس سي بمصر في انحصار، وكذك حجم انتشار مرض فيروس "بي" انخفضت في مصر، منوها بأن المرض الذي سينتشر خلال السنوات القادمة هو الكبد الدهني.

وأشار "واكد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أسلوب الحياة، ونظام التغذية هو السبب في انتشار مرض الكبد الدهني، منوها بأن مرضى السكر والسمنة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

وأوضح أن زيادة الوزن ليس مرتبط بالقدرة المادية، منوها بأن معدلات زيادة الوزن في مصر تزداد بشكل كبير، حيث أن مصر من أكثر الدول على مستوى الشرق الأوسط بها زيادة في الوزن سريعة.
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