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صلاح وماني يضعان ليفربول في أزمة جديدة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:31 م
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صلاح وماني
صلاح وماني
حسام مجدي
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قام المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي نادي ليفربول الإنجليزي بوضع ناديهم في ورطة جديدة ولسبب جديدة.

فيفا تورط ليفربول بسبب الثلاثي الإفريقي
وكشفت صحفية "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي ليفربول سيواجه أزمة كبيرة في حالة تأكد مشاركته في كأس العالم للأندية 2021 نظرا لحصوله على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأكدت الصحيفة أن الأزمة هي أن وقت إقامة بطولة كأس العالم للأندية سيتزامن مع موعد إنطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 وبالتالي قد يفقد ليفربول الثلاثي الإفريقي صلاح وماني ونابي كيتا لمشاركتهم مع منتخباتهم في البطولة.

موعد إنطلاق كأس العالم للأندية وكأس أمم إفريقيا
وتنتطلق بطولة كأس العالم للأندية 2021 والتي ستقام في الصين يوم 17 يونيو على أن تنتهي يون 4 يوليو.
فيما تنتطلق كأس أمم إفريقيا 2021 في يوم 11 يونيو على أن تنتهي يوم 9 يوليو.

وأشارت التقارير الصحفية أن ليفربول لا يملك أي حلول حتى الآن لهذه الأزمة حيث سيفقد الفربق ثلاثة من أهم عناصر الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي
ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.
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