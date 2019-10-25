أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/10/2019.. والمعدن الأصفر يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
766 إلى 769
|
عيار 22
|
703 إلى 705
|
عيار 21
|
671 إلى 673
|
عيار 18
|
575 إلى 577
|
عيار 14
|
447 إلى 449
|
عيار 12
|
383 إلى 385
|
الاونصة
|
23.849 إلى 23.920
|
الجنيه الذهب
|
5,368 إلى 5,384
|
الكيلو
|
766.857 إلى 769.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
779.32جنيه
|
48.00$
|
سعر الذهب عيار 22
|
714.38جنيه
|
44.00$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
681.92جنيه
|
42.00$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
584.50جنيه
|
36.00$
|
سعر الذهب عيار 14
|
454.61جنيه
|
28.00$
|
سعر الذهب عيار 12
|
389.66جنيه
|
24.00 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
292.25جنيه
|
18.00 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,237 جنيه
|
1,493 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,454 جنيه
|
336.01 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
779,320 جنيه
|
48,000 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
22 أكتوبر
|
779.32
|
681.92
|
584.50
|
454.61
|
389.66
|
21 أكتوبر
|
773.52
|
676.85
|
580.15
|
451.22
|
386.76
|
20 أكتوبر
|
779.23
|
681.84
|
584.43
|
454.55
|
389.62
|
19 أكتوبر
|
779.29
|
681.84
|
584.43
|
454.67
|
389.72
|
18 أكتوبر
|
779.43
|
682.02
|
584.02
|
454.67
|
389.72
|
17 أكتوبر
|
779.07
|
681.70
|
584.58
|
454.46
|
389.54
|
16 أكتوبر
|
778.00
|
680.77
|
583.51
|
453.84
|
389.00
|
15 أكتوبر
|
773.80
|
677.10
|
580.36
|
451.39
|
386.90