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أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/10/2019.. والمعدن الأصفر يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب
اسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 
حققت اسعار الذهب فى مستهل التعاملات اليوم الجمعة، أعلي مستوى في أسبوعين لتصعد بنحو جنيهان مع توقعات باستمرار ارتفاع سعر الذهب خلال التعاملات، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 18 سجل    584.50 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 681.92  جنيها للجرام.
 
سعر الذهب  عيار 24 ما قيمته 779.32 جنيها للجرام.
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,440 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
ارتفع سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل   584.50 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر681.92 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 779.32  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,454 جنيه.


اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

766 إلى 769

عيار 22 

703 إلى 705

عيار 21

671 إلى 673

عيار 18

575 إلى 577

عيار 14

447 إلى 449

عيار 12

383 إلى 385

الاونصة

23.849 إلى 23.920

الجنيه الذهب

5,368 إلى 5,384

الكيلو

766.857 إلى 769.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 779.32جنيه      

 48.00$

سعر الذهب عيار 22

 714.38جنيه

 44.00$

اسعار الذهب عيار 21

681.92جنيه       

42.00$

اسعار الذهب عيار 18

 584.50جنيه

36.00$

سعر الذهب عيار 14

454.61جنيه

28.00$

سعر الذهب عيار 12

389.66جنيه

24.00 $

سعر الذهب عيار 9

292.25جنيه

18.00 $

اسعار أوقية الذهب

24,237 جنيه

1,493 $

اسعار جنيه الذهب

5,454 جنيه

336.01 $

اسعار كيلو الذهب

779,320 جنيه

48,000 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

22 أكتوبر

779.32

681.92

584.50

454.61

389.66

21 أكتوبر

773.52

676.85

580.15

451.22

386.76

20 أكتوبر

779.23

681.84

584.43

454.55

389.62

19 أكتوبر

779.29

681.84

584.43

454.67

389.72

18 أكتوبر

779.43

682.02

584.02

454.67

389.72

17 أكتوبر

779.07

681.70

584.58

454.46

389.54

16 أكتوبر

778.00

680.77

583.51

453.84

389.00

15 أكتوبر

773.80

677.10

580.36

451.39

386.90

 


اسعار الذهب عالميًا:
سجلت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الخميس، أعلى مستوي فى أسبوعين، ليرتفع سعر المعدن الأصفر بنحو 9 دولارات.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9 دولارات ليصل إلى 1504.70 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً من جلسة 9 أكتوبر الجاري.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش،  بنحو 0.6 بالمائة أو ما يوازي 9.60 دولار ليسجل 1501.73 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 97.662.

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