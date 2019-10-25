أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/10/2019.. والمعدن الأصفر يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين

اسعار الذهب اليوم

حققت اسعار الذهب فى مستهل التعاملات اليوم الجمعة، أعلي مستوى في أسبوعين لتصعد بنحو جنيهان مع توقعات باستمرار ارتفاع سعر الذهب خلال التعاملات ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 18 سجل 584.50 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 681.92 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 779.32 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,440 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

ارتفع سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 584.50 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 681.92 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.32 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,454 جنيه.

اسعار الذهب الأن

اسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الخميس، أعلى مستوي فى أسبوعين، ليرتفع سعر المعدن الأصفر بنحو 9 دولارات.





وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9 دولارات ليصل إلى 1504.70 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً من جلسة 9 أكتوبر الجاري.





وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.6 بالمائة أو ما يوازي 9.60 دولار ليسجل 1501.73 دولار للأوقية.



