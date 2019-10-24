أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 24/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 24/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلن ليندسي جراهام، السيناتور الجمهوري الأمريكي، مساء اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تعمل على خطة للتدخل العسكري في سوريا.

أعلن ليندسي جراهام، السيناتور الجمهوري الأمريكي، مساء اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تعمل على خطة للتدخل العسكري في سوريا.

أعلن مراسل فضائية "سكاي نيوز بالعربية"، مساء اليوم الخميس، إغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد، بسبب ازدياد أعداد المتظاهرين المتوافدين إلى ساحة التحرير، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.







