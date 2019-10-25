يسرا اللوزي تنشر صورتها من كواليس لقائها في "أنا وبنتي"

شرت الفنانة يسرا اللوزي، صورة جديده على حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، من كواليس برنامج "أنا وبنتي"



وظهرت بصحبة الفنان أحمد داود فى ضيافة برنامج "أنا وبنتى" الذي يقدمه النجم شريف منير ونجلته أسما.





تعليقها على الصورة

آخر أعمالها



مشاركتها في "اطمني"





أبطال المسلسل ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي ،أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ، ومن إخراج أحمد يسرى.





وعلقت على الصورة "الحلقه بتدأ دلوقتى ! مين بيتفرج ؟"، في إشارة منها إلى الجزء الثاني من اللقاء.تعاقدت "اللوزى" على مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، وتجسد يسرا دورا مهما خلال الحلقات الأولى من المسلسل بجانب رزق.مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر، وإيمان العاصى وميرنا نور الدين، وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل، تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.ومن ناحية أخرى تستعد يسرا اللوزى لمسلسل "اطمنى" الذى ينتمى لنوعية الـ60 حلقة المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية، من تأليف أحمد صبحي.