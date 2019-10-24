استشاري صحة نفسية: "كنت بفكر في الانتحار زمان"

قال الدكتور أحمد عمارة، إستشاري الصحة النفسية، إنه مر في بداية حياته بفشل كبير جدًا، لافتَا إلى أنه مر بمرحلة أسوأ من أي أحد قد يشاهده الآن، معقبًا: "كنت بفكر في الانتحار في بدايتي".





وتابع "عمارة"، خلال حواره ببرنامج "إحلم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أنه كان يمتلك قناعة بأن من يبدأ كبير سيظل كبيرًا، فقام بإعداد مشروع مع أحد الأشخاص، وكان لديه اعتقاد بأن هذا المشروع سيكون ناجحًا، دون وجود دراسة حقيقية تؤكد ذلك.





وأوضح أن مشروعه كان عبارة عن مصنع لإنتاج السيراميك، وفي هذا الوقت كانت أوروبا تغلق مصانع السيراميك بسبب التلوث، مشيرًا إلى أنه تعاقد مع شركة أجنبية ستقوم بشراء الإنتاج بنسبة 100% لمدة 5 سنوات، وستعطيه الماكينات الخاصة بمصنع السيراميك.



