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مدير العمليات بمعهد الأورام: لدينا أحدث الأجهزة في الشرق الأوسط
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:49 ص
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أمنية فوزي
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قال الدكتور أشرف شوقي، مدير العمليات بالمعهد القومي للأورام، إن الجهاز الموجود في المعهد يستخدم في جراحات الأورام السرطانية في المستقيم وأورام السرطان في الجهاز التناسلي للمرأة.
وأشار "شوقي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أن المعهد يضم أحدث الأجهزة في العالم الخاص في جرحات المسالك وأورام البروستاتا وتصل قيمته 5 ملايين دولار، وهو الجهاز الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الجهاز الجديد يعتبر أحدث تكنولوجيا موجودة حينها ويؤدي وظائفه على أحسن ما يكون بنفس الإيجاد والكفاءة.
وأضاف أن الجهاز الجديد يتحكم به الجراح ويتم إجراء العمليات عن طريق الروبوتات، لافتًا إلى أن تكلفة عملية البروستاتا تتكلف في أوروبا وأمريكا 250 ألف دولار وفي مصر التكلفة 200 ألف جنيه في المعهد.
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