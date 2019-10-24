ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي اليوم.. مانشستر يونايتد يستفيق وأرسنال يعود من بعيد

انتهت اليوم الخميس 24 أكتوبر منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي حيث لعبت كل مباريات الجولة.





ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي عقب مباريات اليوم





ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي عقب مباريات اليوم كالآتي:





- المجموعة الأولى:





1- إشبيلية: 9 نقاط





2- قره باغ: 4 نقاط





3- دوديلانج: 3 نقاط





4- أبويل: نقطة وحيده





- المجموعة الثانية





1- كوبنهاجن: 5 نقاط





2- دينامو كييف: 5 نقاط





3- مالمو: 3 نقاط





4- لوجانو: نقطة وحيده





- المجموعة الثالثة





1- بازل: 7 نقاط





2- خيتافي: 6 نقاط





3- كراسنودار: 3 نقاط





4- طرايزون سبور: نقطة وحيده





- المجموعة الرابعة





1- بي اس في: 7 نقاط





2- سبورتينج: 6 نقاط





3- لاسك لينز: 4 نقاط





4- روزنبورج: بدون نقاط





- المجموعة الخامسة





1- سيلتيك: 7 نقاط





2- كلوج: 6 نقاط





3- لاتسيو: 3 نقاط





4- رين: نقطة وحيده





- المجموعة السادسة





1- أرسنال: 9 نقاط





2- آينتراخت: 6 نقاط





3- لييج: 3 نقاط





4- غيماريش: بدون نقاط





- المجموعة السابعة





1- يونج بويز: 6 نقاط





2- رينجرز: 4 نقاط





3- بورتو: 4 نقاط





4- فيينورد: 3 نقاط





- المجموعة الثامنة





1- إسبانيول: 7 نقاط





2- لودوجوريتس: 6 نقاط





3- فيرنكفاروسي: 4 نقاط





4- سيسكا موسكو: بدون نقاط





- المجموعة التاسعة





1- فولفسبورج: 5 نقاط





2- جينت: 5 نقاط





3- ألكسندريا: نقطتين





4- سانت إتيان: نقطتين





- المجموعه العاشرة





1- روما: 5 نقاط





2- بلدية إسطنبول: 4 نقاط





3- ولفسبرجر: 4 نقاط





4- بوروسيا: 4 نقاط





المجموعة الحادية عشر





1- براجا: 7 نقاط





2- ولفرهامبتون: 6 نقاط





3- سلوفان: 4 نقاط





4- بشكتاش: بدون نقاط





- المجموعة الثانية عشر





1- مانشستر يونايتد: 7 نقاط





2- ألكمار: 5 نقاط





3- بارتيزان: 4 نقاط





4- استانا: بدون نقاط