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مصطفى محمد.. أيقونة زمالكاوية اقتحمت تاريخ القلعة الزملكاوية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:14 م
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مصطفي محمد
مصطفي محمد
حسن شحاتة
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مصطفى محمد جوهرة مصرية داخل أروقة القلعة الزمالكاوية، نجحت في عزف ألحان الفوز على أوتار منافسي الفارس الأبيض ليدخل قلوب جميع جماهير مدرسة الفن والهندسة، ومكتسبًا احترام الجماهير الأهلاوية، قبل أن يؤكد تفوقه اليوم بهدف جديد يقود به فريقه إلى دور المجموعات في البطولة الأفريقية.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أرقام مصطفى محمد التي جعلته يدخل تاريخ الزمالك في التقرير التالي:

مصطفى محمد يدخل تاريخ الزمالك
حقق مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي رقمًا قياسيًا جديد بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ نادي الزمالك يسجل في أربعة مباريات متتالية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما سجل هدفه الخامس في أربعة مباريات خاضها في البطولة حتى الآن، ليدخل تاريخ الفارس الأبيض من أوسع أبوابه.

أهداف مصطفى محمد التي جعلته يدخل تاريخ الزمالك
- افتتح مصطفى محمد أهدافه مع الزمالك في الموسم الحالي قاريًا أمام نظيره ديكاداها الصومالي، بعدما سجل هدف الفارس الأبيض السابع، في الدقيقة الثمانين من زمن المباراة، ضمن ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

- وتقدم مصطفى بثنائية للزمالك أمام ديكاداها في مباراة الإياب لدور الـ64 من البطولة، في الدقيقتين 25، و52 من زمن المباراة، في المباراة التي أنهت بنتيجة 6 - 0.

- وواصل المهاجم الصاعد تفوقه في البطولة الأفريقية، بعدما سجل هدف فريقه الوحيد أمام جينيراسيون فووت السنغالي، في الدقيقة 74 من عمر المباراة، في مبارة الذهاب التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

- وتوج مصطفى مجهوداته الكبيرة بهدف تأهل فريقه في مباراة الإياب أمام جينيراسيون السنغالي، في الدقيقة التاسعة عشر من زمن المباراة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات إياب  دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وبذلك نجح مصطفى، الجوهرة الصاعدة بقوة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في قيادة الفارس الأبيض لدور المجموعات في مجموعة تضم كلاً من مازيمبي الكونجولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، فهل سيواصل مصطفى محمد تألقه بتحطيم الأرقام القياسية في دور المجموعات بالبطولة القارية؟

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