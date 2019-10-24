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إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق سفاجا - قنا (أسماء)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:11 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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أصيب مساء اليوم الخميس 6 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكى كانت تقلهم، بطريق سفاجا - قنا، تم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الحادث.

ورد بلاغ مساء اليوم للدكتور بدوى سعيد مدير عام مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى، "ط ون" 8247 بالكيلو 70 طريق سفاجا - قنا، فى اتجاه محافظة قنا. 

على الفور، تم الدفع بعدد 3 سيارة إسعاف من إحدى تمركزات الإسعاف القريبة من موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص وهم:-"ا. م زكي على" 38 عاما، "ح. ب كارم خضري" 15عاما، "م. ج كارم خضري" 10 سنوات، "ك. ر. حضارى أبو الحسن" 44 عاما، "ا. س. كارم حضارى" 4 سنوات، "ك. ا. حضارى أبو الحسن" 48 عاما. 

تم نقلهم لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر طبي أن الإصابات ما بين سحجات وكدمات وخلغ في الكتف وجارى فحص المصابين. 
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