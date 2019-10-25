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عميد معهد الأورام يكشف تكلفة المريض الواحد سنويًا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:18 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن المعهد يستقبل سنويًا في المتوسط 250 ألف مريض، من ضمنهم 25 ألف حالة جديدة بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، بدون مرتبات العاملين في المعهد.

وأضاف "أبو القاسم"، خلال لقاء خاص مع برنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن المعهد يطلق عليه "معهد الغلابة"؛ لأنه يعالج جميع الحالات بالمجان ولذلك يوجد به زحام مستمر، مؤكدًا أنه لا يوجد "واسطة" في تلقى العلاج.

ولفت إلى أن متوسط علاج مريض السرطان في المعهد يتراوح ما بين 500 ألف جنيه وحالات علاج سرطان الثدي تتكلف 200 ألف جنيه في العام، وحالات أخرى تتكلف 80 ألف جنيه سنويًا.
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