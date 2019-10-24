طبيب: الخبز المدعم يحمي من أمراض السكر



وطالب "عبد الشكور"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، بإلغاء الدقيق الأبيض، واستبداله بالدقيق الأسمر حيث أنه لا يرفع السكر، معلقا: "رغيف عيش التموين يحمي من أمراض السكر".



وأضاف أستاذ أمراض السكر، "إحنا اللي بنجيب سكر لأنفسنا باللعادات الغذائية الخااطئة"، مشددا على ضرورة خفض الوزن، حيث أن السمنة هى السبب في ظهور العديد من الأمراض، منوها بأن 85% من أمراض السكر وراثية.



قال الدكتور سامح عبد الشكور، أستاذ السكر والعميد الأسبق للمعهد القومي للسكر والغدد الصماء، إن القدماء المصريين هم أول من اكتشفوا مرض السكر، محذرًا من تناول السكر الأبيض والأسمر، منوها بأن السكر أحد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور مرض السرطان.