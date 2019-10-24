أهم أخبار الكرة المصرية اليوم الخميس 24 أكتوبر: الزمالك يصعد لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويتلقي 4 صدمات قوية





يقدم الفجر الرياضي نشرة بأهم أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019، وشهد اليوم العديد من الأخبار الهامة ويعد أبرزها فوز الزمالك علي جينيراسيون فوت السنغالى بهدف دون رد والصعود لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا وإيقاف ساسي.





الزمالك يصعد لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا





حقق نادي الزمالك الفوز علي جينيراسيون فوت السنغالى اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019 ، علي ملعب السلام، ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا بهدف دون رد سجله مصطفي محمد، ليصعد لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا ويتواجد الزمالك ضمن المجموعه الأولي بجانب كل من مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي وبريميرو دي اوجستو الأنجولي.





عاجل.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عواد ومصطفي محمد

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك التشخيص الخاص بالاصابات التي تعرض لها اللاعبين خلال مواجهة اليوم أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة .



وقال اسامة في تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء المباراة : محمد عواد تعرض لكدمة قوية في عن الوعي على أثرها، وتسببت الكدمة في إصابته بمزق في عضلات الرقبة، فضلنا خروجه لأنه لم يكن سليم بنسبة كاملة، الحارس في حالة طيب ولكن سوف نقوم بعمل بعض الفحوصات خلال الساعات القادمة من اجل التأكد من سلامته بشكل كامل.





وأضاف : حمدي النقاز تعرض للضرب في الشوط الأول وعلى ذلك اصيب بحرح كبير في الفم، قمنا بين الشوطين بخياطة الجرح بغرزتين، واللاعب فقد كثيرا من الدم لذلك كان هناك حرص على تبديله.





وعن إصابة مصطفى محمد قال : اللاعب تعرض لشد في عضلة السمانة ولم يقدر على استكمال المباراة، الإصابة في المجمل عبارة عن إجهاد عضلي، سيكون موجود بشكل طبيعي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.



وعن باقي إصابات اللاعبين : شيكا وعبد الغني المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد الإصابات في التي تعرضا لها خلال الفترة الأخيرة، وايضا عمر السعيد سيكون جاهز خلال أيام بعد اصابته بكدمة في الركبة.





واختتم : سوف اسافر أول الاسبوع المقبل إلى ألمانيا رفقة محمود عبد العزيز، من اجل إجراء عملية الرباط الصليبي، وبعدها سوف نبدأ مراحل العلاج ثم التأهيل.



مركز التسوية والتحكيم الرياضي يصدر حكم بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح الأهلي





أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019 ، حكماً بتغريم اتحاد الكرة المصري 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي في القضية التي رفعها النادي الأهلي، بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد مواعيد للمباريات المتبقية من الدورى المصرى لكرة القدم للموسم الكروى 2018 / 2019 قبل 30 6 2019، وعدم إنهاء المسابقة في ذلك التوقيت، وقام اتحاد الكرة السابق وقتها والذي كان يترأسه هاني أبوريدة بتأجيل مباريات بطولة الدوري لبعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى نظمتها مصر في يونيو ويوليو الماضي.





المنتخب الأولمبي يبدأ إستعداداته لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 غداً





يبدأ المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني، تدريباته غداً الجمعه إستعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، في الملعب الفرعي لستاد القاهرة الدولي.





غياب معلول وأجاي عن مران الأهلي وحسام عاشور يشارك في التدريبات





حصل الذولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي وجونيور أجاي المهاجم النيجيري للفريق علي إذن بالغياب عن مران الأهلي للسفر لبلادهم لقضاء فترة أجازة قصيرة، بينما شارك اليوم حسام عاشور لاعب وسط الأهلي في مران الفريق بعد تماثله للشفاء.





حازم إمام يقرر دخول مجال التدريب





قرر حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق دخول مجال التدريب خلال الفترة القادمة، وأعلن اليوم، عن بداية حصوله علي عدة دورات في تدريب كرة القدم للدخول في المجال التدريبي.





حارس الإسماعيلي يعتذر للجماهير وللنادي





قدم محمد فوزى حارس مرمي نادي الإسماعيلي إعتذاره لجماهير الدراويش ومجلس إدارة الفريق والجهاز الفنى بعدما إعترض علي خروجه من قائمة الفريق الأخيرة أمام الجزيرة الإماراتي والتي فاز فيها الإسماعيلي بهدفين ذون رد في البطولة العربية.





لجنة المسابقات تقرر إيقاف فرجاني ساسي وتحويل بن شرقي للجنة الإنضباط





قررت إدارة المسابقات إيقاف لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك مباراة واحدة بعد طرده خلال لقاء الزمالك والمقاولون العرب والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف، وحصل فرجاني ساسي علي بطاقتين صفراء خلال المباراة بعد التدخل علي لاعبو المقاولون العرب، بينما قررت لجنة المسابقات أيضاً إيقاف سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب مباراتان بعد الطرد خلال لقاء الذئاب أمام الزمالك وغرامة 10 ألاف جنيه للخشونة المتعمدة، وقامت لجنة المسابقات بتحويل اللاعب المغربي لنادي الزمالك أشرف بن شرقي للجنة الإنضباط بعد ما بدر منه خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة.





محمود الخطيب يحرج الجنايني

حدد محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي بعض المطالب من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لنجاح مسابقة الدوري المصري بدلًا من كثرة التأجيلات التي تؤثر على المستوى الفني للأندية. وطلب محمود الخطيب من مجلس الجبلاية ثبات مواعيد الدوري المصري في الملاعب التي يحددها دون تقديم أو تأخير أو تبديل لمباراة للمزيد من العدالة والاستقرار بين الأندية المتنافسة مع ضرورة تحديد موعد نهائي لإقامة مباراة القمة ضد الزمالك وتمسك رئيس الأهلي بضرورة دعم الحكام المصريين وتطوير مستواهم فنيًا من خلال برامج ومعسكرات، وأن يحصلوا على المقابل المالي الذي يناسب ما يبذلونه من جهد، وما يتحملونه من مسؤولية مع سرعة تطبيق تقنيةV.A.R لمساعدة الحكام على تلافي أية أخطاء تقديرية مثلما يحدث في أوروبا إلى جانب تفعيل دور اللجان بالجبلاية مثل لجنة الانضباط والأخلاق للحفاظ على استقرار المسابقات وإيقاف أي تجاوزات، خاصة أن النادي الأهلي تقدم بثلاث شكاوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة لم يتم البت فيها.