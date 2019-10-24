الطالع الفلكي الجُمعَة 25/10/2019..نَوَايَا فَنِّيَّة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى العاشرة و19 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الثانية عشرة و52 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 15 بَابَة قبطى ، 25 تِشْرين أوَّل رُومى، 26 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - بشَرَفِى حَبْآ بعيد ، هيّا صحيح حتبآ عريانة وأنا بارسم (إنّما هِيّا حتبآ عريانة)- آه دَا أكيد.(سميرغانم من فيلم المُهم الحب-1975)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.













*(الزّهرة فى العقرب تسدّس بلوتو فى الجدى - غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)





الزّهرة فى برج العقرب تقوم بتسديس بلوتو فى بُرج الجدى ،التسديس يكون بين كوكبيْن بينهما مسافة 60 درجة لاغير وعادةً يكون ميمُون مسعود العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة)يكون هذا التسديس فى أدقّ درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الحادية عشرة و52 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة، ماذا يعنى هذا؟





الزّهرة ترمز للعاطفة والرغبة الجنسيّة وباتصالها مع بلوتو فى بُرج الجدى الترابى الملموس (قد) تشعر أن عاطفتك هى بؤرة تفكيرك تحت ظل هذا الإتصال الفلكى ، إن كنت عازباً فأنت إما مشدود لجلسة مُبهجة مع أصدقائك ، مُنغمس فى هوايتك أو تقوم بجرد لمكتبتك من طوابع البريد أو العملات ، مجلات الكوميكس أو ملابسك وبذلاتك وعطورك ، أمّا إن كنت مُتزوّجاً فهذا الإتصال الفلكى يدعم نمط/أسلوب الماسُوشيّة والذى تكون فيه الزهرة/الزوجة ذات أسلوب عداونى كون الزّهرة فى العقرب يحكمه المرّيخ ، لِسَلامَتِكْ ، عليك تنفيذ رغبات زوجتك مهما بَدَت سخيفة أو جَهّزنفسك لخدوش القطط ، فعشّ الزوجيّة لايكون هادئاً من الخارج إلا إن كان صاخباً من الدّاخل.









*اليوم 25 أكتوبر

يصادف ذكرى ميلاد الفنان التشكيلى الإسبانى العالمى بابلو بيكاسّو مواليد مَلَقَة بإسبانيا ، والده كان أستاذاً للرسم بأكاديميّة الفنُون الجميلة والتحق بابلو بأكاديميّة الفنون بعمر 13 سنة، شهرته العالميّة كونه رائداً للفن التكعيبى كما عمل بألوان الفنون الأخرى كالنحت والتصوير والتصميم ، له إبنان وبنتان من ثلاث زيجات (إبن واحد توفى 1975) توفى بأبريل 1973 بعمر 91 سنة ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم الشهرة بابلو بيكاسو مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(صُورَة لمجنُون)،(نوايا طيبة)،(بَنّاء كبير)،(الفضّة السّريعة/مادّة الزّئبق)،(قاطع الماس)،(باحث عن الحقيقة)،(غمزة بالعين اليمنى).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: حمام مُنعش،إرتداء ملابس نظيفة جديدة،أداء فروضك الدّينيّة ،التسوق ، أنشطة من شأنها إشعارك بأنك وُلدت من جديد بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال، فلا تتكاسل.





برج الجوزاء: فى تجمّع عائلى فوضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج السّرطان: مشاكل النّوم قد يكون سببها توتّرك وعدم إستقرارك النّفسى، إحرص على تأدية فروضك الدّينيّة دون تقصير.





برج الأسد: توفيرك لوظيفة لمحتاج أفضل من أموال قد تُساعده بها ،علّمنى الصّيد بدلاً من إعطائى سمكةً كل يوم.





برج العذراء: إن كنت مُحتفظاً ببعض العاطفة فحاول التنازل عن جزء من كبريائك لتُبحر بمركب الحُبّ،لعقد الصّلح لابدّ من نقطة وَسَط.3





برج الميزان: التسوّق وصفة نفسية لعلاج الإكتئاب أو الشعور بالتوتر، لكن تكلفة هذا العلاج باهظة فاحرص على فحص سبب توتّرك الأصلى وعالجه.





برج العقرب: إنتهز فرصة العطلة لتنقية الأجواء خاصةً مع والديْك، الجبهة العاطفية مُطمئنة وفى تقدم مُستمر مُتزوجاً كنت أم عازباً بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: تبدو مُتفرّغاً لأداء الأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وصلة الرّحم،لاتنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب، ولو هاتفياً.





برج الجدى: لا تنجرف نحو عملية شراء ثقيلة لأرض أو عقار تحت مُسمّى القرش صيّاد فغالباً السرعة فى التعاملات النقديّة تشوبها عملية إستغفال واردة.





برج الدّلو: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لاتفتقر لها.



