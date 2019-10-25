Advertisements
Advertisements
Advertisements

حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019 في مصر.. الأرصاد تحذر من النزول للشارع

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
Advertisements
طقس ممطر
طقس ممطر
Advertisements
الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019 في مصر، حيث قالت "الأرصاد" إن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وإلى الجنوب على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

الأرصاد تعلن اضطراب الملاحة البحرية بسبب حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019 

وتابعت الأرصاد، أن طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، وطقش لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الأرصاد تعلن عن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

تكون حالة البحر المتوسط معتلة إلى مضطربة شرقا، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون حالته معتلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الجمعة 25/10/2019

وشمل بيان الأرصاد درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول عن درجات الحرارة اليوم في مصر.

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2024
شبين الكوم1624
طنطا1924
دمنهور1823
الإسكندرية1823
بلطيم1923
مطروح1925
السلوم1925
سيوة1926
بورسعيد1924
دمياط1924
الزقازيق2025
الإسماعيلية2024
السويس2026
العريش1826
رفح1826
رأس سدر2027
نخل1125
نويبع2026
طابا2126
كاترين923
الطور1727
شرم الشيخ2232
الغردقة2530
مرسى علم2132
الفيوم1927
بني سويف1827
المنيا1828
أسيوط1727
سوهاج2028
قنا2028
الأقصر1830
أسوان1930
أبو سمبل2032
الوادي الجديد2231
شلاتين2031
أبو رماد2130
حلايب2128
رأس حدربة2128

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019 في مصر، ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019 في مصر.. الأرصاد تحذر من النزول للشارع
حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019 في مصر.. الأرصاد تحذر من النزول للشارع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الارصاد نشاط الرياح لارصاد الجوية عواصف ترابية طقس الغد طقس الجمعة طقس اليوم سيول سقوط امطار سقوط الامطار درجة الحرارة درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة الجمعة درجات الحرارة حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو تقلبات جوية الطقس يوم الجمعة الطقس غدا

أخبار تهمك

أول قرار من ميتشو بعد صعود الزمالك لدور المجموعات

منذ ساعة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ حوالي 4 ساعات

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار ريال مدريد: الريال يحسم صفقته الشتوية الأولي ورحيل لاعب جديد ومدافع عربي يقترب من الانضمام للملكي وصفقة كبري جديدة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عواد ومصطفي محمد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

3 لاعبون يغيبون عن الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وبرق على كورنيش النيل.. و"الأرصاد" تحذر المواطنين (فيديو)

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم ليلا

"ابتعد عن البحار".. نصيحة هامة من "الأرصاد" للصيادين بسبب موجة الطقس السيئ

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر

الأرصاد تحذّر من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

حالة الطقس اليوم الجمعة21-6-2019

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

10:56 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

10:49 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

10:04 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status