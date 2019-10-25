حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019 في مصر.. الأرصاد تحذر من النزول للشارع

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019 في مصر، حيث قالت "الأرصاد" إن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وإلى الجنوب على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.





الأرصاد تعلن اضطراب الملاحة البحرية بسبب حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019





وتابعت الأرصاد، أن طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، وطقش لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





الأرصاد تعلن عن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

تكون حالة البحر المتوسط معتلة إلى مضطربة شرقا، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون حالته معتلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.





الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الجمعة 25/10/2019





وشمل بيان الأرصاد درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول عن درجات الحرارة اليوم في مصر.





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 20 24 شبين الكوم 16 24 طنطا 19 24 دمنهور 18 23 الإسكندرية 18 23 بلطيم 19 23 مطروح 19 25 السلوم 19 25 سيوة 19 26 بورسعيد 19 24 دمياط 19 24 الزقازيق 20 25 الإسماعيلية 20 24 السويس 20 26 العريش 18 26 رفح 18 26 رأس سدر 20 27 نخل 11 25 نويبع 20 26 طابا 21 26 كاترين 9 23 الطور 17 27 شرم الشيخ 22 32 الغردقة 25 30 مرسى علم 21 32 الفيوم 19 27 بني سويف 18 27 المنيا 18 28 أسيوط 17 27 سوهاج 20 28 قنا 20 28 الأقصر 18 30 أسوان 19 30 أبو سمبل 20 32 الوادي الجديد 22 31 شلاتين 20 31 أبو رماد 21 30 حلايب 21 28 رأس حدربة 21 28