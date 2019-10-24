عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

استطاع نادي الزمالك أن يعبر إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز اليوم الخميس 24 أكتوبر على نظيره نادي جينراسون فوت السنغالي.





نتيجة مباراة الزمالك ضد جينراسون فوت





وفاز نادي الزمالك بهدف مقابل لا شئ على نادي جينراسون فوت في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا ليحسم تأهله إلى دور المجموعات.





أول قرار من مرتضى منصور عقب فوز اليوم





واتخذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أول قرار له عقب فوز الفريق اليوم على نادي جينراسون فوت بدوري أبطال إفريقيا لتحفييز لاعبو الفريق.





وقام مرتضى منصور بتقديم وعد إلى لاعبي الفريق بصرف جزء من مستحقاتهم كمكافأة لهم على الفوز على جينراسون فوت لتحفيزهم.





مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا





ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي زسيكو يونايتد ونادي بريميرو دي أجوستو.





ترتيب الزمالك في الدوري المصري





ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.



