رئيس قطاع المتاحف يتفقد متحف الإسماعيلية بعد التجديد

تفقد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار اليوم الخميس متحف آثار الإسماعيلية، وكانت في استقباله منى شعبان مدير عام المتحف.





وشهد رئيس قطاع اليوم افتتاح العرض المتحفى الجديد للمتحف بعد الانتهاء من الفتارين والإضاءة وعرض مزيد من القطع الأثرية حيث زاد عدد المعروض من ٨٠٠ إلى ٢٠٠٠ قطعة أثرية.





وأشاد رئيس القطاع والحضور بالعرض المتحف الجديد و الجهد المبذول من قبل إدارة المتحف و العاملين به لإظهاره بالمظهر اللائق.





جدير بالذكر أنه تم عرض قطع تعرض لاول مرة و هى الاثار العائدة من إسرائيل،وذلك فى ضوء إحتفالات متحف آثار الاسماعيلية بانتصارات أكتوبر و بالعيد القومى للمحافظة.



