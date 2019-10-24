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رئيس قطاع المتاحف يتفقد متحف الإسماعيلية بعد التجديد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:56 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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تفقد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار اليوم الخميس متحف آثار الإسماعيلية، وكانت في استقباله منى شعبان مدير عام المتحف.

وشهد رئيس قطاع اليوم افتتاح العرض المتحفى الجديد للمتحف بعد الانتهاء من الفتارين والإضاءة وعرض مزيد من القطع الأثرية حيث زاد عدد المعروض من ٨٠٠ إلى ٢٠٠٠ قطعة أثرية. 

وأشاد رئيس القطاع والحضور بالعرض المتحف الجديد و الجهد المبذول من قبل إدارة المتحف و العاملين به لإظهاره بالمظهر اللائق.

جدير بالذكر أنه تم عرض قطع تعرض لاول مرة و هى الاثار العائدة من إسرائيل،وذلك فى ضوء إحتفالات متحف آثار الاسماعيلية بانتصارات أكتوبر و بالعيد القومى للمحافظة.

ومن أبرز وأهم معروضات المتحف تمثال من الجرانيت لأبي الهول من عصر الدولة الوسطى، وتابوت من الرخام لشخص يدعى "جد حور" يرجع إلى العصر البطلمي، وهريم من عصر الملك رمسيس الثاني تم الكشف عنه بمدينة القنطرة شرق خلال أعمال حفر قناة السويس.
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