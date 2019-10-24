أخبار المنيا المسائية اليوم 24 أكتوبر.. مصرع طفلين غرقا وعدم توصيل المرافق للمخالفين لطلاء واجهات المباني

شهدت محافظة المنيا، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأحداث الهامة ما بين مصرع طفلين غرقا، والتوجيه بعدم توصيل المرافق للمخالفين لطلاء واجهات المباني، وطرح لحوم بلدية بسعر 70 جنيهًا.



مباحث ملوي تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل منزله

تكثف وحدة مباحث قسم شرطة ملوي من مجهوداتها لكشف غمرص العثور علي جثة شاب أكد أهليتة بأنه قام بشق نفسة داخل منزلة.



وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بوصول بلاغ من قبل الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول جثة هامد لشاب يدعي "أسامة _ج _ م"، 33 عاما، عامل، داخل المستشفي.



خلال 24 ساعة.. مصرع طفل بملوي وآخر بديرمواس غرقًا

خلال 24 ساعة شهدت محافظة المنيا حادثى غرق، إحداهما لطفل فى مركز ديرمواس بالغ من العمر 13 عاما، والاخر فى مركز ملوى لم يتخطى الـ4 سنوات، تحررت المحاضر اللازمة وتم التحفظ على الجثنين بالمشرحة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



كان قد تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوى العام، بوصول طفل جثة هامدة، وبانتقال قوات الامن تين أن الجثة لـ يوسف مرزوق جمال، مقيم بقرية دروة التابعة إداريًا لمركز ملوى، لقى مصرعة إثر إصابتة بـ "إسفكسيا الغرق"، وتم التحفظ على الجثة داخل مستشفى ملوى العام.



"مدن جامعة المنيا" تُحيي ذكر نصر أكتوبر بندوة عن "دور المرأة المصرية في حرب أكتوبر

ستمرارًا لفعاليات جامعة المنيا التي تُنظمها في إطار مهرجان الأنشطة الطلابية " العبور الجديد" إحياءً لذكرى نصر أكتوبر المجيد، نظم مكتب رعاية المدن الجامعية، ندوةً عن "دور المرأة المصرية في حرب أكتوبر" وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وفريق طلاب من أجل مصر بمدينة الطالبات.



محافظ المنيا يوجه بعدم توصيل المرافق للمخالفين لطلاء واجهات المباني

وجه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا رؤساء المراكز المختلفة على مستوى المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري للتأكد من جاهزية مخرات السيول والمعدات وعمل كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة أية طوارئ أو أزمات محتملة.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، اللواء حمدى أبو شناف، مساعد مدير الأمن، العقيد وفقى سعد، المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية على مستوى محافظة المنيا.



ندوة بعنوان "السوشيال ميديا وأثرها السلبي على المرأة والمجتمع" بـ"آداب المنيا"

أستضافة كلية الآداب جامعة المنيا ندوة توعوية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان "السوشيال ميديا وأثارها السلبي على المرأة والمجتمع"، والتي أُقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور رجب عبد المولى عميد كلية الآداب، بهدف نشر الوعى بقضايا المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها سواءً داخل أسوار الجامعة وخارجها.



طرح لحوم بلدية بسعر 70 جنيها للكيلو بمغاغة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا عن طرح كميه من اللحوم البلدي بمنفذ البيع بجوار المنتزه تحت إشراف إدارتي الطب البيطري والتموين بمغاغة، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ضمن مبادرة للتخفيف علي المواطنين ومحاربه جشع التجار.



قال اللواء إيهاب زهني رئيس مركز ومدينة مغاغة إنه تم طرح اللحوم البلدي بسعر 70جنيه للكيلو الواحد وتم الذبح بسلخانة مغاغة فى مبادرة لمحاربة الغلاء.



محافظ المنيا: يجرى حاليا تطوير 140 منزلا بمركز ملوي

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إنه يجري حاليا رفع كفاءة وإعادة بناء 140 منزلا بقرية الشيخ عبادة والعزب المجاورة بمجلس قروي الروضة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية وتنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الادارى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من اجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم.



وأضاف أن الوحدة المحلية مركز ملوي تتابع أعمال إعادة إعمار المنازل تمهيدا لتسليمها للأهالي، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة.



أثار تل العمارنة" بالمنيا تستقبل وفدا سياحيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن منطقة آثار تل العمارنة استقبلت وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات يضم زائرين من دول( امريكا، هولندا، انجلترا، استراليا)، قادمين لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.



أكد المحافظ أن مؤشر القطاع السياحي بمحافظة المنيا بدأ بالتصاعد خلال تلك الفترة التي تزامنت مع توافد عدد كبير من السائحين للمحافظة من مختلف الجنسيات الأجنبية والقارات الأوروبية والافريقية والآسيوية، موضحًا أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التي تليق بها، خاصة أنها تحوي بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية.



"صحة" المنيا تنظم ندوة حول الوقاية من أمراض سرطان الثدي

نظمت ادارة العلاقات العامة بمديرية الصحة بالمنيا وبالتعاون مع ادارة الثقافة الصحية ندوة حول أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمقر مديرية الصحة بهدف الحفاظ على صحة المراة المصرية.

جاءت الندوة بحضور الدكتور محمد أحمد مدير إدارة التثقيف الصحي بالمديرية، وبمشاركة دكتورة نادية الامين مدرس مساعد الاشعة التشخيصية بكلية الطب، حيث تناول اللقاء التعريف بالمرض، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، وأسباب الإصابة به، وكيفية الاكتشاف المبكر للمرض، والإرشادات التي يجب اتباعها حال اكتشاف الإصابة بالمرض وكيفية العلاج والرد على تساولات الحضور.



محافظ المنيا يتفقد أعمال الصيانة بمحطة مياه المنطقة الصناعية

تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أعمال صيانة وتشغيل 4 أبار ارتوازية بمحطة مياه المنطقة الصناعية، يرافقه المهندس محمود سعد، مدير المنطقة الصناعية، والمهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.



وجه المحافظ رئيس شركة المياه، بسرعة تنفيذ أعمال بئر جديدة بالمحطة لسد احتياجات المنطقة الصناعية من كميات المياه المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع مدير المنطقة الصناعية، علي أن يتم الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر.



استكمال إجراءات تسليم 17 عمارة سكنية بأبو قرقاص للمستحقين

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه جاري استكمال جميع الاجراءات الخاصة بتسليم 17 عمارة سكنية بطريق المنشأة، بمركز ابو قرقاص، والتابعة للمشروع القومي للسكان" محور تمليك" والتي كان العمل متوقف فيها منذ سنوات، لافتا انه تم انهاء مشروع الصرف الخاص بها وكذلك الكهرباء،وجاري العمل في انهاء اجراءات التسليم للأسماء التي سيتم اجراء القرعة لها.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بعدد من النواب بمركزي المنيا وابوقرقاص، لبحث ومتابعة عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين، وكيفية إيجاد حلول عملية لها وخاصة في ملفات الصرف الصحي ومياه الشرب، والصحة والتعليم، والزراعة، والتموين.

