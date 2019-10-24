عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

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الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:49 م
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الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي عن العقوبات الموقعة علي لاعبي الدوري المصري، بعد مباريات الجولة الرابعة.

لجنة المسابقات تقرر إيقاف ساسي

وقررت إدارة المسابقات إيقاف لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك مباراة واحدة بعد طرده خلال لقاء الزمالك والمقاولون العرب والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف.

وحصل ساسي علي بطاقتين صفراء خلال المباراة بعد التدخل علي لاعبو المقاولون العرب، بينما قررت لجنة المسابقات أيضاً إيقاف سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب مباراتان بعد الطرد خلال لقاء الذئاب أمام الزمالك وغرامة 10 ألاف جنيه للخشونة المتعمدة.


لجنة المسابقات تقرر تحويل بن شرقي للجنة الإنضباط

وقامت لجنة المسابقات بتحويل اللاعب المغربي لنادي الزمالك أشرف بن شرقي للجنة الإنضباط بعد ما بدر منه خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتم إيقاف أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بسبب ما بدر منه عقب نهاية مباراة الزمالك أمام المقاولون بالدوري المصري.

وقررت لجنة المسابقات مايقاف أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي مباراة لحصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه مع حرس الحدود، وموسى دياوارا لاعب الإنتاج الحربي مباراة لحصوله على الإنذار الثالث أيضا في لقاء فريقه أمام إنبي، حيث تم تنفيذ العقوبة في اللقاء التالي لفريقه الذي أقيم أمام بيراميدز.

ويذكر أن اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى قرر تأجيل بطولة الدوري المصري لما بعد كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.



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