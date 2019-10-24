منع جلوس الطلاب على المقاهي خلال فترة الدراسة بالوادي الجديد



وقال رئيس مركز الداخلة، إنه تم صدور القرار اليوم وإرساله لرؤساء الأحياء بمركز الداخلة، بالتنبيه على أصحاب المقاهي والكافتريات بعدم استقبال طلاب المدارس أثناء اليوم الدارسى وفي حالة مخالفة ذلك سيجري إلغاء الترخيص وغلق المنشأة، ويجري التنبيه على الإدارة الهندسية ورؤساء الأحياء المرور الدوري على المطاعم والكافتريات والكافيهات للتأكيد من تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة مخالفة القرار.



جاء القرار عقب واقعة تعدي مجموعة من طلبة المدارس على مدير مدرسة بأحد المقاهي بمدينة موط بمركز الداخلة أسفرت عن إصابة مدير المدرسة بجروح واشتباه ارتجاج في المخ وتحرر محضر بالواقعة.

أصدر رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، اليوم الخميس، قرار رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠١٩، بمنع طلبة المدارس من التواجد على المقاهي العامة والكافيهات بالمركز وقراها خلال فترة الصباح وسيتم التفتيش بصفة دورية وسيتم غلق المقهى الذى يثبت ان الطلاب يجلسون عليه.