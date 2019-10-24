4 مليار جنيه حصيلة جمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر سبتمبر

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن سيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع الغيار بـ4.44 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2019.





وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن السيارات 186.77 مليون جنيه، والضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل 714.36 مليون جنيه ورسم التنمية 120.5 مليون جنيه، والرسوم والغرامات الأخرى 322.42 مليون جنيه.





وسجلت الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أغسطس 2019 حوالي 1.34 مليار جنيه، كما بلغت الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر سبتمبر 2019 حوالي 1.036 مليار جنيه.





وتم الإفراج عن 9372 سيارة ركوب ملاكي مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 2.82 مليار جنيه، بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية محصلة 121.57 مليون جنيه، وبإجمالي ضريبة قيمة مضافة محصلة 532.74 مليون.





وسجل رسم التنمية المحصل عنها السيارات 120.53 مليون جنيه، كما بلغت الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 774.85 مليون جنيه، وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 1.37 مليار جنيه.





وتم الإفراج عن 878 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 579.5 مليون جنيه، بضرائب ورسوم الجمركية المحصلة عنها 37.3 مليون جنيه، وضريبة القيمة المضافة عنها 86.68 مليون جنيه، بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالي 123.98 مليون جنيه، لتبلغ الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 46.49 مليون جنيه.