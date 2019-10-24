رئيس مركز الداخلة يزور مدير المدرسة المعتدى عليه



كان قد تجرد بعض طلاب التعليم الفنى بمدينة موط مركز الداخلة، في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس من كافة معانى التربية والاخلاق التى يتمت بها الطلاب وقاموا بضرب مدير مدرسة ضربا ممبرحا اسفر عن إصابته بإشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلة لمستشفي الداخلة العام.



تلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من قسم شرطة الداخلة يفيد بإصابة "م.ع" 58 سنة، مدير مدرسة مقيم بإحدى قرى مركز الداخلة، بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج في واقعة تعد من بعض الطلاب كانوا يجلسون على مقهى بمدينة موط بالداخلة.



وتم نقله لمستشفى الداخلة العام، وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق‎.

قام كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، يرافقه الدكتور عبدالعزيز رفاعى مدير مستشفى الداخلة العام، بزيارة المدرس الذى تعرض لواقعة التعدى عليه من مجموعة من طلبة المدارس بأحد المقاهى بمدينة موط للاطمئنان على حالته الصحية.