أخبار ريال مدريد: الريال يحسم صفقته الشتوية الأولي ورحيل لاعب جديد ومدافع عربي يقترب من الانضمام للملكي وصفقة كبري جديدة

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 24 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول هاري كين نجم توتنهام دائرة اهتمامات الملكي بديلا لكريم بنزيما نجم الفريق. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم توتنهام بديل بنزيما في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد أبدى اهتمامه مرة أخرى بالمهاجم الإنجليزي هاري كين نجم وهداف توتنهام الإنجليزي من أجل للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن ريو فيرديناند نجم دفاع مانشستر يونايتد والفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات دعا مواطنه هاري كين إلى الرحيل عن توتنهام في أسرع وقت ممكن إذا كان يرغب في الفوز بالبطولات.

وأكد الموقع الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس الميرينجي يرى أن الوقت حان لتبديل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي أكمل عامه العاشر داخل قلعة السانتياجو برنابيو ويعتقد أن هاري كين هو البديل المثالي بعد مواسمه الرائعة مع توتنهام.

وذكر الموقع الإسباني أن هاري كين الذي يبلغ من العمر 26 عامًا لن ينضم إلى ريال مدريد بالسهولة المتوقعة، حيث قدرت إدارة توتنهام الإنجليزي قيمته بحوالي 180 مليون يورو وهو سعر كبير للغاية.

وأوضح الموقع الإسباني أن كلا من ريال مدريد ومانشستر يونايتد أعربا عن اهتمامهما بالفوز بخدمات النجم الإنجليزي في الماضي لكن هاري كين قام مؤخرًا بتوقيع عقد جديد لمدة ست مواسم في الصيف الماضي.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة القادمة ويستهدف اليوفي ضم أحد اللاعبين المميزين في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة تايمز الإنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعي للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير لتدعيم القوة الهجومية لليوفي في الفترة القادمة.

ويأتي تفكير إدارة يوفنتوس في التعاقد مع هاري كين لتدعيم هجوم الفريق الملكي، حيث تقدم عمر الثنائي كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين واقتراب اعتزالهما بالإضافة للرحيل المحتمل لماريو ماندزوكيتش خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي توتنهام اشترط الحصول على 250 مليون استرليني للموافقة على بيع هاري كين.

يذكر ان نادي يوفنتوس ليس الوحيد فقط المهتم بالتعاقد مع هاري كين بل يعد اللاعب أحد الأهداف الرئيسية لنادي ريال مدريد والذي يستهدف التعاقد معه أيضًا خلال الميركاتو القادم كما يهتم أيضًا ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد بالحصول على خدمات كين في الفترة القادمة.





- ريال مدريد يبلغ نجمه بالرحيل

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن ريال مدريد أبلغ لاعبه بإمكانية الرحيل وذلك بعد أقل من موسم على انضمامه للفريق الملكي قادما من الدوري الإنجليزي.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إبراهيم دياز انتقل من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد في يناير الماضي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني بعقد لمدة 6 مواسم لكنه تعرض للإصابة في أوتار الركبة وغاب لفترات طويلة.

وأشارت التقارير إلى أن دياز عانى من نكسة جديدة في أواخر أغسطس الماضي ومنذ ذلك الحين وهو يكافح من أجل حجز مكان أساسي في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وأوضحت التقارير أن دياز شارك في 12 مباراة فقط بقميص ريال مدريد منذ عودته إلى إسبانيا وسجل هدفًا واحدًا فقط وصنع هدفين.

وفي هذا الموسم، شارك دياز في مباراة واحدة فقط كبديل أمام ريال مايوركا في اللقاء الذي خسره ريال مدريد بهدف نظيف وفقد بسببه صدارة الدوري الإسباني.

واضطر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لمغادرة معسكر تدريبات الفريق في مونتريال في يوليو الماضي لكنه رأى لاعبه الشاب إبراهيم دياز يثير الإعجاب قبل ذلك وكان من المفترض أن يرحل للإعارة من أجل لعب دقائق أكثر لكن آدائه في التدريب حتى الآن أظهر لزيدان شيئًا ما يمكن أن يستخدمه في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أنه يمكن أن يلعب دياز على كلا الجناحين وهو بارع في استخدام كلا القدمين وهذه مهارة قيمة في نظام زيدان وربما يكون أكثر فائدة من لوكاس فاسكيز وذلك ببساطة بسبب التنوع.

ويعرف إبراهيم دياز أن أمامه فرصة رائعة لتأمين مكانه مع ريال مدريد مثلما فعل ماركو أسينسيو في عام 2016 غاب خريج أكاديمية مانشستر سيتي السابق عن بطولة أوروبا لأقل من 21 عامًا بسبب إصابة مثلما فعل مواطنه قبل ثلاث سنوات.

أحد العواقب التي تقف ضد إبراهيم دياز هو مركزه حيث تلك المنطقة التي يرغب زيدان وبيريز في قليص عددها وصل هازارد ويوفيتش ورودريجو جميعهم كجزء من الإنفاق الصيفي الهائل للنادي في حين لم يحرز أي تقدم حتى الآن في خروج بيل أو فاسكيز.





- نجم ميلان على رادار ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن سعي ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع ظهير أيمن لتدعيم خط الدفاع، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة خاصة في ظل معاناة الفريق الإسبانى دفاعياً خلال الموسم الجاري تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان.

ريال مدريد يضع ظهير ميلان في أولويات تعاقداته

وذكرت صحيفة " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن تفكير زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد في ظهير أيمن فريق ميلان الإيطالى دافيد كالابريا الذى يشارك مع الروسينيري خلال الثلاث مواسم الماضية بشكل أساسي، من أجل التخلص من الأزمة الدفاعية التى يعانى منها الفريق.

3 مرشحين لتدعيم مركز الظهير الأيمن في مدريد

وفي ظل بحث نادي ريال مدريد الإسبانى علي ظهير أيمن للتخلص من الأزمة الدفاعية التي يعانى منها حتي في تواجد الثنائي دانى كارافخال وأودريزيولا، وفي ظل غياب الثنائي لا يتواجد بديل حاهز لهما، منا جعل زيدان يفكر في التعاقد مع ظهير أخر، ودخل الثلاثي دافيد كالابريا لاعب ميلان الإيطالى ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيج الألماني والجزائري يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي، تمهيدا لتعاقد الريال مع أحدهما.

ويذكر أن ريال مدريد قد حقق الفوز علي نطيره جالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا ضمن مباريات الجولة الثالثة بهدف دون رد في اخر مبارياته.





- مانشستر يونياتد يقهر ريال مدريد وبرشلونة ويضم قنبلة دوري الأبطال

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في قهر العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، بعدما اقترب من ضم قنبلة دوري الأبطال بالموسم الحالي .

وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن إيرلينج هالاند قنبلة دوري الأبطال خلال الموسم الحالي، أصبح محط اهتمام العديد من كبار أندية أوروبا وأبرزهم ريال مدريد وبرشلونة

وتابعت، أن إيرلينج هالاند قنبلة دوري الأبطال استطاع تسجيل خمسة أهداف كاملة خلال الموسم الحالي من البطولة ذات الآذنين، ليكون هداف البطولة حتى الأن

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن قنبلة دوري الأبطال أصبح على اعتاب مانشستر يونايتد، حيث أن النيروجي أولى جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر كان أحد مدربي اللاعب خلال المرحلة الأولى من مسيرة اللاعب، وأنه استطاع اقناع قنبلة دوري الأبطال بالانتقال لمانشستر بدلًا من ريال مدريد وبرشلونة .

وأضافت، أن سولشاير أكد للمهاجم النيرويجي إيرلينج هالاند أنه سيحصل على فرصة المشاركة أساسيًا في مانشستر يونايتد، على عكس المتوقع حال انضمامه لأحد القطبين الإسبانيين .

وأنهت، أن مانشستر يونايتد يدرك تمامًا اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية بضم اللاعب، لذلك سيحاول النادي انهاء الصفقة بأسرع شكل ممكن .





- ريال مدريد يحدد بديل كاسيميرو

يعاني فريق ريال مدريد من أزمة على صعيد خط وسط الفريق، وذلك بعدما ضربت الإصابة جميع نجوم خط الوسط خلال الفترة الحالية من الموسم الجاري

وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن ريال مدريد ترك العديد من الموضوعات المعلقة في الميركاتو الصيفي الماضي، والتي سيحاول تعويضها خلال الشتاء المقبل وأبرزها بديل كاسميرو.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن هناك الكثير من العيوب التي لاحظها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، في تشكيل الفريق، وأنه على قدم وساق من أجل التدعيم وسد الثغرات

وأضافت، أن أزمة خط الوسط هي التي تشغل بال زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، وذلك بعدما ضربت الإصابة جميع نجوم هذا المركز، والذي كان أخرهم لوكا مودريتش، بالإضافة إلى إدراكه لعدم وجود بديل للبرازيلي كاسيميرو نجم خط الوسط المدافع الوحيد المتواجد بقائمة الفريق، وهو ما يحاول زيدان تعويضه.

وأضافت، أن ريال مدريد قد حدد بديل كاسيميرو ليكون المحور الدفاعي الجديد للفريق، بداية من يناير المقبل، بعدما اتخذ القرار داخل أروقة النادي بالتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي .

وأنهت أن ريال مدريد قد اتخذ قرار بالتعاقد مع ساندرو تونالي نجم نادي بريشيا الإيطالي، ليكون بديل كاسيميرو في خط وسط الفريق





- رعب في مانشستر سيتي بسبب فلورنتينو بيريز

أبدى الإسباني بيب جوارديولا خوفه من عملية استهداف فلورنتينو بيريز لنجم مانشستر، والحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة .

وأوضحت صيفة دون بالون الإسبانية، أن لدى بيب جوارديولا عدة أسباب للخوف من فلورنتينو بيريز، وذلك بعدما أثيرت الكثير من التقارير التي تشير إلى استهداف رئيس ريال مدريد ضم رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي .

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أنه بالرغم من حالة الدمار التي أحدثها مانشستر سيتي في مجموعته بدوري الأبطال، إلا أنه جورديولا يدرك تماما قيمة نجم مانشستر سيتي ويرفض فكرة رحيله عن الفريق .

وأضافت، أن نجم مانشستر سيتي يعد أحد أبرز الأسماء التي لا يمكن المساس بها في تشكيل بيب جوارديولا، خصوصًا وأن هناك رحلة شاقة تنتظر فريق مدينة مانشستر من أجل محاولة اللحاق بنظيره ليفربول على قمة جدول ترتيب البريمرليج، حيث تبتعد كتيبة الريدز بنحو 6 نقاط كاملة .

وأنهت دون بالون، أن جوارديولا لا يريد خسارة نجم مانشستر سيتي، حيث يطمح إلى تدعيم خط دفاع الفريق، مع مواصلة الحفاظ على نجوم خط هجوم الفريق .

وكان رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي، قد تمكن من تسجيل ثلاثية من الأهداف "هاتريك" خلال مواجهة فريقه الأخيرة ضد أتالانتا، والتي انتهت بخماسية مقابل هدف وحيد، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .





- تقرير.. لاعب واحد فقط لا يُمس في ريال مدريد بأمر زيدان

نشرت صحيفة "آس" الاسبانية الشهيرة تقريرا عن نجم نادي ريال مدريد ووصفته بالأنيق الذي لا يمس في تشكيلة زين الدينزيدان المدير الفني للفريق.

توني كروس لا يُمس في ريال مدريد

وقالت الصحيفة الإسبانية :"بالنسبة لزيدان توني كروس لا يُمس في التشكيلة الأساسية كما تدعمه أرقامه، منذ بداية أكتوبر وكروس انفجر ويلعب برغبة أكبر من أي وقتٍ مضى إصابته العضلية أضرت بالفريق لكن في اسطنبول أمام جالطة سراي سجل هدف الفوز في مباراة مفصلية".

وأضافت الصحيفة :"‏كان لدى مدريد العين الثاقبة لخطفه مع اقتراب نهاية عقده، وصل إلى البرنابيو بعد تحقيق العاشرة ومن ثمّ كان سقف التطلعات عاليًا إلا أنه كون رفقة مودريتش وكاسيميرو الثلاثية المُقدسة التي رفعت ثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال لدي الفريق الملكي، في الصيف، جدد عقده لعام إضافي بالرغم من العام السيء الذي انقضى وجلب له الانتقادات بين الجماهير إلا أن الألماني أظهر بأنه أخذ رهان النادي عليه بجدية تامة إذ يلعب هذا الموسم دورًا محوريًا أكثر من أي وقتٍ مضى، أخيرًا بات ينظر نحو المرمى كما يساهم أكثر في عمل الفريق بالهجوم".

واختتما الصحيفة الاسبانية الشهيرة تقريرها بأن في اسطنبول المدينة الجميلة، يقام نهائي دوري أبطال أبطال أوروبا 2020 ويبدو أن اللاعب الدولي الألماني توني كروس أراد أن يؤكد بنفسه أن مدريد زين الدين زيدان قادر علي التواجد في المباراة النهائية والفوز بهذه البطولة العريقة.





- عاجل.. الاتحاد الإسباني يعلن موعد الكلاسيكو.. ورابطة الليجا ترفض في بيان رسمي

قرر الاتحاد الإسباني اعتماد تاريخ 18 ديسمبر المقبل موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد وذلك رغم أن رابطة الأندية كانت ترفض هذا الموعد

وجاء موعد الكلاسيكو في 18 ديسمبر بعدما كان قد تأجل من 26 أكتوبر بسبب أعمال أعمال العنف في إقليم كاتالونيا مما دفع الاتحاد الإسباني لتحليل كافة الاقتراحات والاستقرار على هذا الموعد رغم طلب رابطة الأندية تقديمه.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة الاسبانية على ملعب برشلونة كامب نو في 26 الحالي، لكن مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال دعت إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة احتجاجًا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وأصدرت رابطة الأندية في إسبانيا "لا ليجا" بيانًا رسميًا أوضحت خلاله تقديم استئناف على قرار إقامة مباراة مباراة الكلاسيكو في الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل وأعلنت نيتها في اتخاذ خطوات تصعيدية بعد دراسة كافة المستندات.





- أزمة نارية تشعل ريال مدريد

توجد أزمة كبيرة داخل فريق ريال مدريد بسبب الدقائق القليلة التي يشارك فيها نجم الفريق مع المرينجي خلال الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

ووفقاً لصحيقة "الماركا" الإسبانية أن النجم الكولومبي خاميس رودريجيز في ريال مدريد غير راض ومستاءمنزعج من قلة المشاركة مع ريال مدريد خلال المباريات سواء في الدوري المحلي أو الأوروبي

وتابعت الصحيفة : بعد أن أمضى خاميس بضعة أسابيع في الثناء على اللعب في حاجز الألم والإسهام في تحقيق هدف مهم ، يتم الآن استجواب جيمس بشأن عروضه منذ فترة الاستراحة الدولية.

وأضافت: وكانت بداية في الهزيمة 1-0 أمام ريال مايوركا ، وبغض النظر عن وضعه كواحد من أكثر الأعضاء شهرة في تلك البداية الحادية عشرة ، كان الأكثر انتقادات من قبل المشجعين ووسائل الإعلام على حد سواء.

وأوضحت : لم يثق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في بدء المباراة ضد جالطا سراي في دوري الأبطال ، بدلاً من اختياره ليقدمه كبديل في الدقيقة 79 ، لكنه فشل في الظهور واستجوبته وسائل الإعلام الإسبانية مرة أخرى.

وأشارت إلى أن كانت كل الأنظار في وسائل الإعلام الكولومبية على غياب صانع الألعاب عن الانهيار الدولي الأخير من أجل التركيز بالكامل على حياته المهنية في ريال مدريد ، لكن من الواضح أن مجرد منح وقت لعب لن يكون كافياً

واختتمت الصحيفة: يجب أن يكون جيمس نقطة محورية في الفريق لقد فاز بالفعل بدوري أبطال أوروبا لكن حقيقة أن المدرب الفرنسي يثق فيفيدي فالفيردي ولوك مودريتش غير المناسب أكثر منه ليست علامة جيدة.





- قنبلة الموسم.. مدافع عربي يقترب من ريال مدريد

اتسعت دائرة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني لتدعيم الجبهة اليمنى خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ودخل الجزائري يوسف عطال نجم نيس الفرنسي ضم دائرة المطلوبين في ريال مدريد بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الذي أعلن أن عطال والشاب دافيد كالابريا ظهير ميلان الإيطال مطلوبان في النادي الملكي.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد وضع قائمة تضم 3 مرشحين لشغل هذا المركز، من بينهم دافيد كالابريا لاعب ميلان ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيج، والجزائري يوسف عطال ظهير أيمن نيس الفرنسي

ويعتقد أن هدف ريال مدريد الأول هو مدافع ميلان والذي يعتبر أساسيًا في صفوف الروسينيري على مدار المواسم الماضية.





- ريال مدريد يستغني عن نجم جديد

أخطر نادي ريال مدريد الإسباني أحد نجومه أن بإمكانه الرحيل، وذلك بعد أقل من عام على انضمامه للفريق الملكي، قادمًا من الدوري الإنجليزي

وانضم إبراهيم دياز من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد في يناير الماضي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني، بعقد مدته 6 سنوات، لكنه تعرض للإصابة في أوتار الركبة، وغاب لفترات طويلة.

وشارك دياز في 12 مباراة فقط بقميص ريال مدريد منذ عودته إلى إسبانيا، وسجل هدفًا واحدًا فقط، وصنع 2.

ولعب دياز هذا الموسم مباراة واحدة فقط كبديل أمام ريال مايوركا، في اللقاء الذي خسره ريال مدريد بهدف دون رد، وفقذ على إثره صدارة الليجا





تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى